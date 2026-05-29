Ракета Blue Origin Безоса взорвалась на стартовой площадке во Флориде: какие последствия

Вечером 28 мая 2026 года около 21:00 по восточному времени США на стартовой площадке Станции Космических сил на мысе Канаверал во Флориде произошел мощный взрыв сверхтяжелой ракеты-носителя New Glenn.

Авария произошла во время проведения планового статического огневого испытания (hot-fire test), предполагавшего кратковременный запуск семи двигателей первой ступени ракеты при ее жестком закреплении на земле.

Взрыв ракеты New Glenn от Blue Origin полностью вывел из строя единственный стартовый комплекс

Зафиксированный очевидцами масштабный огненный шар и столб дыма полностью охватили 98-метровую конструкцию. В заявлении компании Blue Origin, принадлежащей американскому миллиардеру Джеффу Безосу, в социальных сетях инцидент назвали нештатной ситуацией и заверили, что в результате взрыва никто из работников не пострадал, а весь персонал оперативно эвакуировали.

Сверхтяжелая ракета должна была совершить свой четвертый полет и вывести на низкую околоземную орбиту 48 спутников для интернет-сети Leo от Amazon, являющейся прямым конкурентом системы Starlink от SpaceX, однако сами космические аппараты на момент аварии на борту ракеты не находились.

Разрушение стартового комплекса существенно затормозит планы Blue Origin, поскольку уничтоженная площадка является единственной рабочей точкой запуска для ракет класса New Glenn в распоряжении компании.

По предварительным оценкам, масштаб повреждений оборудования и инфраструктуры потребует не менее нескольких месяцев на полное восстановление и ремонт.

Основатель компании Джефф Безос назвал этот день очень тяжелым, однако отметил готовность отстроить стартовую инфраструктуру и как можно скорее вернуться к полетам.

Соболезнование и поддержку конкуренту публично выразил глава SpaceX Илон Маск, отметив, что создание и запуск ракет является чрезвычайно непростой задачей.

К этому моменту ракета New Glenn имела историю из трех запусков: ее успешный дебют в январе 2025 года омрачился неудачной посадкой ускорителя, второй старт стал полностью удачным благодаря отправке миссии NASA ESCAPADE в Марс, а во время третьего полета, несмотря на успешное возвращение степени, из-за сбоя второй ступени сгорел в атмосфере спутник компании AST SpaceMobile.

