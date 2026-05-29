Ракета Blue Origin Безоса вибухнула на стартовому майданчику у Флориді: які наслідки

Увечері 28 травня 2026 року, близько 21:00 за східним часом США, на стартовому майданчику Станції Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді стався потужний вибух надважкої ракети-носія New Glenn.

Аварія трапилася під час проведення планового статичного вогневого випробування (hot-fire test), яке передбачало короткочасний запуск семи двигунів першого ступеня ракети при її жорсткому закріпленні на землі.

Вибух ракети New Glenn від Blue Origin повністю вивів з ладу єдиний стартовий комплекс

Зафіксована очевидцями масштабна вогняна куля та стовп диму повністю охопили 98-метрову конструкцію. У заяві компанії Blue Origin, яка належить американському мільярдеру Джеффу Безосу, в соціальних мережах інцидент назвали нештатною ситуацією та запевнили, що внаслідок вибуху ніхто з працівників не постраждав, а весь персонал оперативно евакуювали.

Надважка ракета мала здійснити свій четвертий політ та вивести на низьку навколоземну орбіту 48 супутників для інтернет-мережі Leo від Amazon, яка є прямим конкурентом системи Starlink від SpaceX, проте самі космічні апарати на момент аварії на борту ракети не перебували.

Руйнування стартового комплексу суттєво загальмує плани Blue Origin, оскільки знищений майданчик є єдиною робочою точкою запуску для ракет класу New Glenn у розпорядженні компанії.

За попередніми оцінками, масштаб пошкоджень обладнання та інфраструктури вимагатиме щонайменше кілька місяців на повне відновлення та ремонт.

Засновник компанії Джефф Безос назвав цей день дуже важким, проте наголосив на готовності відбудувати стартову інфраструктуру та якнайшвидше повернутися до польотів.

Співчуття та підтримку конкуренту публічно висловив очільник SpaceX Ілон Маск, зазначивши, що створення та запуск ракет є надзвичайно непростим завданням.

До цього моменту ракета New Glenn мала історію з трьох запусків: її успішний дебют у січні 2025 року затьмарився невдалою посадкою прискорювача, другий старт став повністю вдалим завдяки відправці місії NASA ESCAPADE до Марса, а під час третього польоту, попри успішне повернення ступеня, через збій другого ступеня згорів у атмосфері супутник компанії AST SpaceMobile.

