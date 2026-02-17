Коли буде сонячне затемнення в Україні у 2026: що побачимо і чим воно вражаюче

У 2026 році астрономи прогнозують два сонячних затемнення, і кожне по-своєму особливе. Першим очікується кільцеве, його можна спостерігати над Антарктидою та південною Африкою.

Друге буде повним — день на кілька хвилин перетвориться на ніч у Гренландії, Ісландії та північній Іспанії.

Коли саме очікується сонячне затемнення 2026 і чи можна спостерігати його в Україні — розбираємось у матеріалі.

Коли буде сонячне затемнення в Україні

Перше сонячне затемнення 2026 спостерігатимуть сьогодні, 17 лютого 2026 року.

При ньому Сонце не зникне повністю, а перетворюється на тонке сяюче кільце. Так відбувається тому, що Місяць лише частково перекриватиме диск Сонця.

Максимальна фаза кільцевого затемнення настане о 12.12 за універсальним часом (14.12 за київським часом), воно триватиме близько двох хвилин двадцяти секунд у точці максимуму над Антарктидою.

Найкраще його буде видно в Антарктиді, південній Африці, Мадагаскарі та частині Індійського океану. Тож мешканці міст на кшталт Кейптауна зможуть побачити, як Сонце перетворюється на яскраве кільце.

В Україні ми побачимо лише дуже невелику фазу. Це буде ледве помітна часткова тінь, яку можуть спостерігати лише жителі південних регіонів.

Фактично, слідкувати за ним в Україні без спеціального обладнання неможливо, бажаючі можуть переглянути онлайн-трансляцію NASA.

Коли буде наступне повне сонячне затемнення в Україні 2026

Друге, повне сонячне затемнення, очікується 12 серпня 2026 року і його можна побачити в Європі, особливо в Ісландії, Гренландії та на півночі Іспанії.

Тоді день на кілька хвилин перетвориться на ніч, Сонячна корона та активні протуберанці на краю диска стануть видимими.

В Україні можна спостерігати лише його часткову фазу, приблизно 30-40 % затемнення Сонця. Західні та південні регіони бачитимуть його трохи краще.

Загалом воно буде значно помітнішим, ніж лютневе кільцеподібне.

Коли було останнє повне сонячне затемнення, яке спостерігали в Україні

Повних затемнень в 21 столітті в Україні не спостерігали. Останній раз Сонце було частково закритим 29 березня 2025 року.

Тоді Місяць трохи зайшов на диск Сонця, і це явище можна було побачити майже по всій країні. Приміром, на Волині воно сягало близько 11 %. Тобто найкраще воно було помітне у західних та центральних регіонах.

