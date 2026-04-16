Зорепад Ліриди 2026: в які дні та години ночі можна спостерігати астрономічне явище

У другій половині квітня 2026 року українці стануть свідками одного з найдавніших астрономічних явищ — зорепаду Ліриди.

Цьогоріч умови для спостереження вважаються майже ідеальними: оскільки молодик припав на 17 квітня, у пікові ночі Місяць не створюватиме зайвого засвічення, залишаючи небо максимально темним для полювання за падаючими зорями.

Зорепад Ліриди: коли найкраще за ним спостерігати в Україні

Земля вже почала свій рух крізь пиловий шлейф комети C/1861 G1 (Тетчер). Дрібні частинки хвоста комети входять у земну атмосферу на швидкості близько 48 кілометрів на секунду і згорають, утворюючи яскраві спалахи.

Хоча зорепад Ліриди можна помітити протягом кількох ночей, пік активності прогнозують на ніч із 22 на 23 квітня. За розрахунками астрономів, інтенсивність потоку сягне максимуму близько 23:00, проте найкращий час для візуального спостереження в Україні настане пізніше — з 03:00 до 05:00 ранку.

У цей передсвітанковий період радіант потоку — сузір’я Ліри та його найяскравіша зоря Вега — підіймається високо над північно-східним горизонтом.

Навіть у великих містах за умови ясної погоди можна буде побачити найяскравіші метеори та боліди, проте для найкращого виду варто обрати відкриту місцевість подалі від вуличних ліхтарів. За ідеальних умов частота спалахів може сягати 15–20 метеорів на годину.

Щоб насолодитися зорепадом Ліриди без спеціального обладнання, варто дотримуватися простих правил підготовки:

Обери правильний напрямок: дивись на північний схід, орієнтуючись на яскраву зорю Вега.

Для повної адаптації зору до темряви потрібно щонайменше 15–20 хвилин. У цей час категорично не рекомендується дивитися на екран смартфона.

Найяскравіші спалахи часто трапляються серіями після тривалих пауз, тому плануйте спостереження тривалістю не менше 30–40 хвилин.

Квітневі ночі все ще холодні, тож теплий одяг та гарячий чай будуть не зайвими під час тривалого перебування на свіжому повітрі.

Цікавий факт, що завдяки відсутності місячного світла навіть на бюджетну техніку можна отримати якісні кадри зорепаду Ліриди.

Для цього знадобиться штатив, ширококутний об’єктив (14–24 мм) та встановлення високої світлочутливості ISO 800–1600 із витримкою від 20 до 30 секунд. Режим серійної зйомки значно підвищить шанси зловити болід у момент його найяскравішого спалаху.

