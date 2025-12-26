Астрономічні події 2026: які дати слід обвести в календарі

Протягом 2026 року небо буде радувати нас немаленькою кількістю різноманітних астрономічних подій. Як зазначає The Washington Post, вже зовсім скоро ми зможемо спостерігати низку різноманітних космічних видовищ. Читай у матеріалі, що саме ми зможемо спостерігати та у які дні.

Астрономічний календар 2026: події, які вартують твоєї уваги

Зорепад Квадрантиди: 3-4 січня

Незабаром після початку нового року, на небі протягом майже шести годин на небі падатимуть десятки зірок. Однак через те, що 3 січня настане повний місяць, цей зорепад не можна буде повністю спостерігати — на жаль, не варто розраховувати на те, що ти зможеш побачити щось неймовірне.

Зблидення Венери та Меркурія: 29 січня

Планети Венера та Меркурій будуть розташовані поруч одна з одною одразу після заходу сонця. На жаль, в Україні не вдасться побачити це явище, однак його можна буде спостерігати в екваторіальній частині Африки та на півдні Азії.

Повне місячне затемнення: 3 березня

Вранці цього дня Земля буде проходити між Сонцем та Місяцем, через що жителі Північної Америки матимуть змогу спостерігати повне місячне затемнення.

Частина світла від Сонця буде пробиватися по краях Землі, проходячи крізь атмосферу. Через одночасні заходи та сходи сонця на нашій планеті супутник видаватиметься червоного кольору.

Повне сонячне затемнення: 12 серпня

Майже через півроку від останньої події, Місяць стане посеред Землі та Сонця, що спричинить кількахвилинну ніч на нашій планеті. Однак Україні знов не пощастило — це явище можна буде побачити лише на Заході Ісландії, в Іспанії, та в східній Гренландії.

Зорепад Персеїди: 12-13 серпня

Майже в той самий день на нічному небі почнеться зорепад Персеїди: з висоти упаде рій уламків, що лишилися після комети Свіфта-Таттла. Крім того, у цей період не буде повного місяця, що дозволить насолодитися зорепадом та побачити, як падатимуть понад півсотні зірок на годину.

Зорепад Гемініди: 13-14 грудня

Остання та водночас найяскравіша подія 2026 року відбудеться посеред грудня. Щогодини з неба будуть падати понад 50 зірок, а їхні кольори будуть варіюватися від фіолетового до білого.

Метеори Гемініди падатимуть повільніше за Персеїди, що дозволить нам довше спостерігати за падаючими зірками.

