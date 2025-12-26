Астрономические события 2026: какие даты следует обвести в календаре

В течение 2026 небо будет радовать нас немалым количеством разнообразных астрономических событий. Как отмечает The Washington Post, уже совсем скоро мы сможем наблюдать ряд разнообразных космических зрелищ. Читай в материале, что мы сможем наблюдать и в какие дни.

Астрономический календарь 2026: события, которые достойны твоего внимания

Звездопад Квадрантиды: 3-4 января

Вскоре после начала нового года на небе в течение почти шести часов на небе будут падать десятки звезд. Однако из-за того, что 3 января наступит полнолуние, этот звездопад нельзя будет полностью наблюдать — к сожалению, не стоит рассчитывать на то, что ты сможешь увидеть что-нибудь невероятное.

Сближение Венеры и Меркурия: 29 января

Планеты Венера и Меркурий будут расположены рядом друг с другом сразу после заката. К сожалению, в Украине не удастся увидеть это явление, но его можно будет наблюдать в экваториальной части Африки и на юге Азии.

Полное лунное затмение: 3 марта

Утром этого дня Земля будет проходить между Солнцем и Луной, поэтому жители Северной Америки смогут наблюдать полное лунное затмение.

Часть света от Солнца будет пробиваться по краям Земли, проходя через атмосферу. Через одновременные закаты и восходы солнца на нашей планете спутник будет казаться красного цвета.

Полное солнечное затмение: 12 августа

Почти через полгода от последнего события, Луна станет посреди Земли и Солнца, что повлечет за собой несколько минут на нашей планете. Однако Украине снова не повезло — это явление можно увидеть только на Западе Исландии, в Испании и в восточной Гренландии.

Звездопад Персеиды: 12-13 августа

Почти в тот же день на ночном небе начнется звездопад Персеиды: с высоты упадет рой обломков, оставшихся после кометы Свифта-Таттла. Кроме того, в этот период не будет полнолуния, что позволит насладиться звездопадом и увидеть, как будут падать более полусотни звезд в час.

Звездопад Геминиды: 13-14 декабря

Последнее и одновременно самое яркое событие 2026 года состоится в середине декабря. Ежечасно с неба падают более 50 звезд, а их цвета будут варьироваться от фиолетового до белого.

Метеоры Геминиды будут падать медленнее Персеидов, что позволит нам дольше наблюдать за падающими звездами.

