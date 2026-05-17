Новая карта Вселенной от DESI: обнаружено 47 миллионов галактик и квазаров

Недавно общество оказалось на пороге величайшего пересмотра знаний о Вселенной за последний век. Спектроскопический прибор темной энергии (DESI), установленный на телескопе Mayall в Аризоне, создал беспрецедентную по детализации карту космоса.

Как отмечает BBC, используя систему из пяти тысяч подвижных оптоволоконных датчиков, которые ученые называют волоконными глазами, прибор зафиксировал более 47 миллионов галактик и квазаров.

Этот объем данных в шесть раз превышает все предыдущие космические наблюдения, включая пространство на расстоянии до 11 миллиардов световых лет.

Фактически, человечество получило не просто статическое изображение, а динамическую хронику космической эволюции, позволяющую заглянуть в эпохи, близкие к рождению Вселенной — подробности читай в нашем материале.

Конец теории Эйнштейна: почему данные спектроскопа отрицают космологическую постоянную

Самая большая сенсация исследования заключается в анализе темной энергии – загадочной силы, которая составляет около 70% нашего мира и отвечает за его расширение.

До недавнего времени царила теория Альберта Эйнштейна о космологической установке, согласно которой темная энергия является неизменной величиной, обеспечивающей стабильное ускорение расширения Вселенной.

Однако данные DESI свидетельствуют об обратном: темная энергия может быть динамической и изменяться со временем. Ученые предполагают, что ее антигравитационный эффект постепенно ослабевает.

Если это подтвердится, современная модель космоса (лямбда-CDM) придется полностью пересмотреть, ведь она базируется именно на неизменности этой силы.

Ослабление темной энергии радикально меняет прогнозы по поводу финала существования нашего мира. Если раньше считалось, что Вселенная будет расширяться вечно, постепенно охлаждаясь и пустуя, то теперь исследователи заговорили об альтернативном сценарии — Великом сжатии.

При этой модели, если сила расширения продолжит уменьшаться, гравитация в конце концов возобладает. Галактики прекратят разлетаться и начнут стремительно сближаться, что приведет к коллапсу космоса в сверхплотное состояние, подобно предшествовавшему Большому взрыву.

Проект DESI не останавливается на достигнутом. Следующая фаза предполагает расширение карты еще на 20%, что позволит охватить участки близ Млечного Пути и исследовать карликовые галактики и звездные потоки.

Последние являются остатками меньших галактик, разорванных гравитацией нашей Галактики. Кроме темной энергии, астрономы планируют глубже изучить темную материю, формирующую каркас Вселенной.

Ранее мы писали, что NASA может отложить высадку на Луну до 2031 года – читай в материале, почему возникли проблемы.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!