Скрытая угроза кресла: как 10 часов сидения в день разрушают сосуды и метаболизм

Популярное выражение о том, что сиденье — это новое курение, несколько преувеличено, однако научные исследования подтверждают: длительная малоподвижность остается критическим фактором риска для здоровья.

Хотя курение все еще убивает гораздо больше людей (2000 смертей против 190 на 100 тысяч населения из-за сидячего образа жизни), регулярное пребывание в кресле более 8–10 часов в сутки существенно сокращает продолжительность жизни и провоцирует развитие ряда хронических заболеваний.

Даже интенсивная тренировка в зале не может полностью нивелировать ущерб от неподвижного рабочего дня, если он становится многолетней привычкой.

Риск смерти растет на 78%: новое исследование о сидячем образе жизни

Основная опасность кроется в двух физиологических механизмах. Во-первых, когда мы сидим, большие мышцы ног и спины не работают, а значит, не потребляют глюкозу из крови. Это негативно влияет на обмен веществ, повышая уровень сахара и жиров в крови, что со временем приводит к диабету 2-го типа и ожирению.

Во-вторых, сгиб в бедрах во время сиденья действует на сосуды как перегиб садового шланга. Кровоток замедляется, что ужесточает сосуды и повышает риск инсульта и сердечно-сосудистых болезней.

Последние исследования Journal of the American Heart Association (JAHA), как отмечает The Washington Post, показали, что женщины, сидящие более 11 часов в день, имеют на 78% более высокий риск смерти от сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто двигается больше.

Как уменьшить риск возникновения последствий от постоянного сидения

Чтобы противодействовать негативным последствиям следует внедрять простые, но системные изменения в свой распорядок. Главная задача – не заменить сиденья на постоянное стояние (что тоже вредит позвоночнику и венам), а обеспечить регулярное изменение положения тела.

Движение каждые 30 минут: короткие пятиминутные перерывы на активность каждые полчаса помогают нормализовать уровень сахара в крови. Если такой возможности нет, даже движение в течение 5 минут ежечасно улучшает настроение и снижает АД. Если работа заставляет тебя быть неподвижными в течение недели, не разрешай выходным превратиться в диванный марафон. Прогулки и легкая активность в свободное время критически важны. Стекирование привычек: например, делай короткую разминку после каждого завершенного вызова или во время ожидания, пока закипит чайник. Использование регулируемых столов (sit-stand desks) позволяет чередовать положение тела без отрыва от работы, что уменьшает боли в шее и спине и повышает производительность.

Даже 30 минут легкой активности в день вместо сиденья снижают риск смерти на 17%, а энергичные упражнения на целых 35%. Сочетание регулярного спорта с частыми микроперерывами в течение рабочего дня является лучшей инвестицией в долголетие.

