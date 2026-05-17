Прихована загроза крісла: як 10 годин сидіння на день руйнують судини та метаболізм

Популярний вислів про те, що сидіння — це нове куріння, є дещо перебільшеним, проте наукові дослідження підтверджують: тривала малорухливість залишається критичним фактором ризику для здоров’я.

Хоча куріння все ще вбиває значно більше людей (2000 смертей проти 190 на 100 тисяч населення через сидячий спосіб життя), регулярне перебування в кріслі понад 8–10 годин на добу суттєво скорочує тривалість життя та провокує розвиток низки хронічних захворювань.

Навіть інтенсивні тренування в залі не можуть повністю нівелювати шкоду від нерухомого робочого дня, якщо він стає багаторічною звичкою.

Ризик смерті зростає на 78%: нове дослідження про сидячий спосіб життя

Основна небезпека криється у двох фізіологічних механізмах. По-перше, коли ми сидимо, великі м’язи ніг та спини не працюють, а отже — не споживають глюкозу з крові. Це негативно впливає на обмін речовин, підвищуючи рівень цукру та жирів у крові, що з часом призводить до діабету 2-го типу та ожиріння.

По-друге, згин у стегнах під час сидіння діє на судини як перегин садового шланга. Кровотік сповільнюється, що робить судини жорсткішими та підвищує ризик інсульту та серцево-судинних хвороб.

Останні дослідження Journal of the American Heart Association (JAHA), як зазначає The Washington Post, показали, що жінки, які сидять понад 11 годин на день, мають на 78% вищий ризик смерті від серцевих захворювань порівняно з тими, хто рухається більше.

Як зменшити ризики виникнення наслідків від постійного сидіння

Щоб протидіяти негативним наслідкам, варто впроваджувати прості, але системні зміни у свій розпорядок. Головне завдання — не замінити сидіння на постійне стояння (що теж шкодить хребту та венам), а забезпечити регулярну зміну положення тіла.

Рух кожні 30 хвилин: короткі п’ятихвилинні перерви на активність кожні пів години допомагають нормалізувати рівень цукру в крові. Якщо такої можливості немає, навіть рух протягом 5 хвилин щогодини покращує настрій та знижує артеріальний тиск. Якщо робота змушує тебе бути нерухомими протягом тижня, не дозволяй вихідним перетворитися на диванний марафон. Прогулянки та легка активність у вільний час є критично важливими. Стекування звичок: наприклад, роби коротку розминку після кожного завершеного дзвінка або під час очікування, поки закипить чайник. Використання регульованих столів (sit-stand desks) дозволяє чергувати положення тіла без відриву від роботи, що зменшує болі в шиї та спині та підвищує продуктивність.

Навіть 30 хвилин легкої активності на день замість сидіння знижують ризик смерті на 17%, а енергійні вправи — на цілих 35%. Поєднання регулярного спорту з частими мікроперервами протягом робочого дня є найкращою інвестицією у довголіття.

