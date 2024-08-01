Щоб постава залишалася здоровою. Як правильно сидіти за комп’ютером — важливі поради

Якщо твоя робота вимагає постійного сидіння перед комп’ютером — це може вплинути на стан твоєї постави, м’язів, суглобів та очей. Є кілька універсальних правил, які допоможуть щодня піклуватися про своє здоров’я навіть під час роботи. Читай, як правильно сидіти за комп’ютером, щоб постава була здоровою.

Як правильно сидіти за комп’ютером: поради для здорової постави

Після восьми годин сидіння перед комп’ютером у тебе можуть з’являтися такі неприємні симптоми як біль в очах, у спині та шиї, набряки тіла, головний біль та спазми м’язів. Якщо так працювати щодня, можна зіпсувати своє здоров’я.

Тому свій робочий день варто проводити з певними правилами, які зможуть покращити твій стан після нього.

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Тримай спину та шию рівно — від цього залежить твоя постава, правильний кровообіг та відсутність проблем зі спиною. Не нахиляй шию вперед, бо це загрожує головним болем через неправильний кровообіг.

Вибери зручне крісло або ергономічний стілець. Якісний стілець чи крісло коштують дорого, проте ця сума значно менша, ніж лікування.

Стопи мають стояти на підлозі, а коліна — бути зігнутими під кутом 90°C. Якщо висоти стільця не вистачає, його потрібно відрегулювати або поставити під ноги підставку.

Руки поклади рівно на клавіатуру, важливо не згинати їх у зап’ястях. Здорове положення ліктів — мають бути зігнутими під кутом 90°C.

Відстань від очей до монітора має бути мінімум 50 см. Кут погляду має бути прямим. Піднімати чи опускати голову, щоб розгледіти монітор, не можна.

Якщо у тебе втомлюються та болять очі, можна використовувати краплі (штучна сльоза) та придбати окуляри для роботи комп’ютером. Найкраще щодо цих засобів отримати консультацію офтальмолога.

Важливим під час роботи за комп’ютером є і світло. Воно має бути природним або штучним. Також світло не має падати напряму на монітор, адже через відблиски напружуються очі. Біля монітора можна поставити додаткову лампу, яка буде світити збоку.

Проте найважливішим під час роботи за комп’ютером для збереження постави є відпочинок. Щогодини роби маленьку перерву на 5-10 хвилин. Під час неї не користуйся телефоном, а рухайся. Найкраще проводити такі перерви на свіжому повітрі. Також корисною буде зарядка для очей.

Для здорової постави після робочого дня приділяй 30-60 хвилин спорту. Це може бути прогулянка додому пішки, година у спортзалі або ж асани йоги для спини та шиї.

Раз на кілька годин не забувай провітрювати кімнату. Свіже повітря позитивно вплине на концентрацію та енергійність. Також можна встановити поруч з робочим місцем зволожувач повітря.

Раніше ми розповідали, як зберегти зір, якщо постійно працюєш за комп’ютером.

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