Здоров'я та краса

Щоб постава залишалася здоровою. Як правильно сидіти за комп’ютером — важливі поради

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 01 Серпня 2024, 17:30
як сидіти за комп’ютером
Фото: Unsplash

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