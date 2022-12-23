Покращується постава, робота мозку та психологічний стан: як йога впливає на організм та корисні вправи від тренерки

Йога останнім часом стала дуже популярною. Існують різні види йоги, які допомагають тримати своє тіло в тонусі, заспокоюють та покращують здоров’я. Деякі асани навіть можуть покращити поставу та допомогти зняти біль у спині.
Тренерка з йоги Олександра Каленюк розповіла Вікнам про те, як йога впливає на організм, та поділилися асанами для твоєї постави.
— У йозі поєднуються вправи на силу, гнучкість, концентрацію, баланс, координацію і розслаблення.
Важливо, що під час занять йогою ми вчимося виконувати всі ці вправи усвідомлено, як процес вивчення та розуміння свого тіла, — пояснює Олександра.
Вона розповідає, що існують різні види йоги:
— Ранкові та вечірні заняття можуть відрізнятися своїм ефектом. Зранку заняття зазвичай активніші та направлені на те, щоб розбудити себе та зарядитися на весь день, активізуватися.
Вечірні — більш заземляють та розслабляють, щоб налаштуватись на хороший спокійний сон, — наголошує тренерка.
Вечірні — більш заземляють та розслабляють, щоб налаштуватись на хороший спокійний сон, — наголошує тренерка.
За словами Олександри, регулярні заняття йогою допомагають бути спокійнішим(-ою), не поринати у погані думки, відстежувати та помічати, коли твій потік думок несе зовсім у нехороший напрямок.
— Заняття з йоги нормалізують наш рівень активності: тривожного — заспокоює, втомленого — заряджає, — підкреслює експертка.
— Вправи з йоги — це ряд моторних, складно-програмованих завдань для всього тіла, для виконання яких вмикаються фактично всі структури головного мозку.
Що, своєю чергою, стимулює розвиток:
Також йога допомагає сприймати інформацію та покращити пам’ять, — розповідає Олександра Каленюк.
Тренерка каже, що йога може допомогти покращити поставу. За її правильне формування відповідальні насамперед внутрішні м’язи корпусу і глибинні м’язи хребта.
Ці м’язи потрібно й укріплювати, й розтягувати, щоб не було напруження чи затисків, — зауважує вона.
Ці м’язи потрібно й укріплювати, й розтягувати, щоб не було напруження чи затисків, — зауважує вона.
Олександра поділилася з нами вправами, які покращують поставу, але каже, що треба враховувати протипоказання.
— У багатьох людей є протрузії та грижі, тож вправи важливо виконувати обережно. У жодному разі не допускати болісних відчуттів. Краще виконувати їх під наглядом тренера, — додає експертка.
Щодо часу, який потрібно, щоб покращити поставу, це залежить від багатьох факторів та є індивідуальним. Адже у кожного своя початкова точка, стан здоров’я, особливості конституції, стиль та ритм життя, досвід, наявність чи відсутність травм.
— Однозначно ефект відчуватиметься вже за кілька занять. Але це ще залежить від вибраного стилю йоги, компетенції тренера та частоти занять.
Але що точно — стабільний та чудовий результат від практики з йоги ми отримуємо шляхом системних занять (це як і здорове харчування), — пояснює Олександра.
Асана кішка-корова виконується в динаміці — прогин-скруглення. (Фото надані тренеркою Олександрою Каленюк).
Асана кішка-корова
Собака мордою вниз — повна та спрощена версії.
Олександра Каленюк каже, що можна схуднути за допомогою йоги, але треба також врегулювати своє харчування та режим сну.
— Якщо є ціль схуднути саме за допомогою йоги, для цього треба вибирати більш інтенсивні та динамічні стилі. Наприклад, аштанга-йога, або гаряча йога (проходить у залі за високої температури та вологості).
Проте у них є протипоказання, з якими треба попередньо ознайомитись. А ще краще — проконсультуватися з лікарем, — розповідає тренерка.
Проте у них є протипоказання, з якими треба попередньо ознайомитись. А ще краще — проконсультуватися з лікарем, — розповідає тренерка.
Вона додає: потрібно розуміти, що схуднення — зовсім не основна ціль у йозі. Вона укріплює тіло, робить його сильнішим, витривалішим та гнучкішим.
Також заняття йогою вчать бути уважнішим(-ою) та турботливішим(-ою) до себе.
Це, своєю чергою, може повпливати на більш усвідомлений вибір продуктів, віддавання переваги більш здоровим стравам. А також краще відчувати, коли ми вже наситились, та не переїдати, — пояснює Олександра.
Це, своєю чергою, може повпливати на більш усвідомлений вибір продуктів, віддавання переваги більш здоровим стравам. А також краще відчувати, коли ми вже наситились, та не переїдати, — пояснює Олександра.
Звісно, це не означає, що при заняттях йогою харчування поліпшується саме собою Усе залежить від вибору людини. Проте йога — чудовий інструмент, який допоможе на шляху покращення і свого здоров’я, і харчування, і ставлення до себе, і зовнішнього вигляду також.
Поза інтенсивного витягування — повна і спрощена версія.
Також можна повторити позу кішка-корова, яка виконується в динаміці.
Перед заняттям йогою важливо враховувати кілька моментів.
Базові протипоказання:
— Завжди треба розбирати конкретний випадок.
Перш ніж починати займатись йогою, краще проконсультуватися з лікарем. Якщо є проблеми зі здоров’ям — то це обов’язково!
Перш ніж починати займатись йогою, краще проконсультуватися з лікарем. Якщо є проблеми зі здоров’ям — то це обов’язково!
Тоді з його дозволу можна для початку обрати не просто йогу, а саме йоготерапію. Це окремий напрям, де вправи м’якіші, їхня ціль — відновити здоров’я. Такі заняття зазвичай проводить тренер-реабілітолог, — розповідає Олександра Каленюк.
Групи у йоготерапії менші та заняття мають більш індивідуальний підхід, щоб допомогти впоратися з конкретним нездужанням або станом.
Тренер підбирає та адаптує пози під вимоги організму людини. Ціль таких занять — розв’язати певні проблеми, які турбують людину:
— Якщо ж людина добре почувається та не має протипоказань, то починати краще із занять для початківців. На них тренер більше часу приділяє техніці виконання, анатомічним роз’ясненням, налаштуванням поз.
Для цього і темп занять повільніший, і доступний для всіх рівень інтенсивності, — розповідає експертка.
Для цього і темп занять повільніший, і доступний для всіх рівень інтенсивності, — розповідає експертка.
Олександра наголошує: ти — найкращий експерт свого тіла. Якщо відчуваєш гострий, колючий біль, особливо у суглобах, при виконанні поз, треба робити меншу амплітуду або пропустити її.
— Після тренування ти можеш детальніше розпитати тренера про цей момент. Можливо, треба трохи змінити техніку виконання. Ми ж усі різні, у кожного свої особливості. Важливо пам’ятати, що йога — це не змагання. Ні з собою, ні з людьми на сусідніх килимках.
Необхідно зберігати здоровий глузд, виконуючи асани, та спостерігати за реакцією свого тіла. Адже займаємося ми, щоб покращити самопочуття, — наголосила тренерка.
Олександра провела низку безкоштовних занять з йоги, де детально описувала кожен рух.
Посилання на всі відеозаписи є в телеграм-каналі ЙОГА | Олександра Каленюк.
Цей захід був реалізований громадською організацією Let’s do it, GREEN Ukraine у співпраці з сайтом Вікна – новини СТБ та кав’ярнею Prostir.
Заняття йогою покращують нашу фізичну та психологічну форму. Раніше ми розповідали про вправи з йоги, які заспокоюють.
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