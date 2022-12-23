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Покращується постава, робота мозку та психологічний стан: як йога впливає на організм та корисні вправи від тренерки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Грудня 2022, 08:00
Як йога впливає на організм та покращує здоров’я: асани для постави
Фото: Pexels

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