Дихання, комфорт та асани. Як і навіщо займатись йогою під час війни — пояснює тренерка

Коли заспокійливе і трав’яні чаї не заспокоюють, а фото згорілої техніки вже не розслабляють, на допомогу завжди прийде фізична активність. Можна вийти на пробіжку і поганяти окупантів, або потренувати на них свої навички з боксу.

Однак у більш спокійних місцях, де начебто й нервувати немає через кого, а енергію діти кудись потрібно, щоб заспокоїтись, радимо вибрати саме заняття йогою.

Тренерка з йоги Олександра Каленюк розповіла, наскільки реально практикувати йогу під час війни та як вона може допомогти українцям не лише розслабитись, але й сконцентруватись.

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В умовах війни розслабитись дуже важко, про це вже знають всі. Страх, сум, ненависть, тривога — щоденні емоції кожного українця.

Проте для того, щоб бути здоровим, ходити на роботу, піклуватись про дітей, важливо навчитися перемикатись.

Можна навіть сказати, що це обов’язок кожного, хто не на окупованій території — забезпечувати тил, зокрема економіку, та майбутнє України — наших дітей.

А для цього необхідно навчитись психологічної розрядки, щоб примати свої емоції під контролем. Йога — гарний спосіб цього досягти.

Чи варто боятися занадто розслабитись і втратити пильність

Через перманентну тривогу, величезний потік інформації та новин, ми перебуваємо в розфокусі. Наші думки стрибають від одного тривожного сценарію до іншого.

В такому стані ми, як мінімум, неефективні, не можемо допомогти ані собі, ані близьким. А як максимум — знаходимось у небезпеці через свої почуття.

Оскільки фонова тривога та розфокус не дають нам змоги ухвалювати правильні й виважені рішення. А особливо в стресових небезпечних ситуаціях, коли важливо діяти швидко та чітко.

Заняття йогою, навпаки, можуть допомогти бути більш зосередженими та сфокусованими.

Регулярна практика допоможе зберігати спокій, не поринати в погані думки, відслідковувати та помічати, коли потік думок відносить не в надто добрий напрямок.

Окрім того, йога нормалізує рівень активності людини. Тобто тривожних вона трохи стишує, а втомлених — заряджає.

Тому наш рівень тривоги та пильності має відповідати реальній ситуації довкола. Інакше буде перенавантаження, виснаження, необґрунтована параноя або навпаки — інфантильність щодо реальних загроз.

Заняття з йоги у такому разі не зашкодять, а, навпаки, сповнять ресурсом для адекватної оцінки ситуації та відповідних дій.

Коли варто починати заняття йогою

Йогою варто зайнятись, коли буде бажання, наснага та розуміння навіщо це. Проте потрібно пам’ятати, що реальний результат від практики можна отримати лише після системних занять, як і у випадку зі здоровим харчуванням.

Йогою можна займатися в будь-який час. Зранку заняття зазвичай більш активні та спрямовані на те, щоб себе розбудити та зарядитись на весь день, активізуватись.

Вечірні — завжди наприкінці більш розслабляючі та спрямовані на те, щоб налаштуватись на добрий спокійний сон.

Проте за час не варто турбуватись. Краще робити невеличку практику на 20 хвилин посеред дня між справами, ніж не зробити взагалі.

Регулярність важлива для того, щоб йога була ефективною і дійсно покращувала якість життя.

Що потрібно для занять йогою

Передусім необхідно пам’ятати, що під час занять йогою важливий комфорт. Тому можна деякі складові регулювати під власні потреби.

Головне завдання — щоб було комфортно.

Наприклад, деякі комплекси можна виконувати стоячи, тому для них немає особливої потреби у спеціальному килимку.

Якщо ж комусь більше подобаються інші варіанти занять, то все-таки варто постелити щось на підлогу. Можна придбати спеціальний килимок у спортивному магазині або ж постелити для початку звичайний плед чи щось інше.

Займатись можна як у повній тиші, так і під музику. Тут теж кожен обирає для себе.

Без музики людина повністю наодинці з собою та з голосом тренера. Це допомогає зосередитись та навіть розвиває силу волі. А музика налаштовує на спокійний настрій.

Ще однією важливою складовою занять є одяг. Необхідно, щоб він був зручним та не сковував рухи. Це важливо як для ефективності, так і для звичайного комфорту.

Також варто зважати на місце, де хочеться займатись, оскільки заняття з йоги можна проводити будь-де. Якщо хочеться практикуватись на свіжому повітрі, тоді попіклуйся про свою безпеку, тепло вдягнися і постели щось на землю, щоб не застудитись.

У приміщенні все залежатиме від температури повітря і власних потреб. Проте пам’ятай, що йога завжди передбачає глибоке дихання, тому перед заняттям варто провітрити приміщення.

Займатися самотужки з YouTube чи шукати тренера

В умовах сьогодення займатися самостійно онлайн — це гарне рішення, особливо якщо немає можливості займатися з тренером.

Проте ефективність занять вища усе-таки під наглядом. До речі, не обов’язково займатись у студії. Це можна робити також онлайн.

Я часто веду заняття онлайн у зумі. Учні вмикають камери, і я слідкую за виконанням вправ, — говорить Олександра.

Перевага занять із тренером — це також те, що він адаптує під учня вправи, підказує їх аналоги, готує програму, щоб вона була доцільною та ефективною для окремої людини.

Наше тіло в положеннях, коли сильно напружуються м’язи, намагається “філонити”, тобто виконувати якусь позу не м’язами, а “виснути на суглобах”. Так воно полегшує собі життя.

Проте це як мінімум непродуктивно, а як максимум — травматично. Тому буде краще, коли тренер виправить, якщо ти неправильно робиш вправу.

Якщо все ж таки вирішиш займатися самотужки, то дуже важливо під час практики йоги не допускати болісних відчуттів.

Може з’являтись невеликий дискомфорт від поз на розтягування, або ж може бути фізично складно щось виконати, проте у жодному разі не має бути гострого чи колючого болю. Це сигнал тіла, що щось негаразд.

У такому разі потрібно або вийти з положення, або зменшити амплітуду руху. Також важливо бути обережним зі спиною та колінами.

Не треба себе силою ставити в якусь позу йоги.

Ми не змагаємось, а займаємось для того, щоб добре почуватися.

І не потрібно себе порівнювати з сусідами по килимках на занятті, тренером чи йога-блогером з Instagram. У кожного свій індивідуальний шлях.

У всіх різний рівень підготовки, всі в різний час починали. І це не робить когось гіршим чи кращим.

Найголовніше — піклуватися про себе і щодня робити щось для свого розвитку та гарного самопочуття.

Також гарним рішенням може бути спочатку позайматися з тренером, а вже потім додати й самостійну практику.

З яких комплексів занять краще почати заняття

Один з найвідоміших комплексів з йоги — Сур‘я Намаскар, або Привітання Сонцю (сур‘я — сонце, намаскар — привітання).

Його можна робити щоранку після невеличкої руханки та розігріву тіла. Він підходить практично усім. Є більш спрощені варіанти асан (поз) для новачків.

Він складається з 12 асан, кожна з яких виконується на вдих або видих. Тобто кожен рух ми синхронізуємо з диханням.

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