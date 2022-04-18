Здоров'я та краса
Ексклюзив

Дихання, комфорт та асани. Як і навіщо займатись йогою під час війни — пояснює тренерка

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Квітня 2022, 15:00
Йога під час війни

Ексклюзиви
Як самостійно постригти чоловіка
Озбройся ножицями та машинкою: поради барбера для чоловічої стрижки вдома
Дихання, комфорт та асани. Як і навіщо займатись йогою під час війни — пояснює тренерка
Куди поділися $250 тисяч з Patreon та яка підтримка фонду тепер — голова Повернись живим
Брати Андросові
Коли на зміну одному фронту приходить інший. Історія братів Андросових, які тікали від війни двічі
Олена Юрчук
Вона тікала з тримісячною дитиною на руках з Бучі, а потім з Бородянки — болюча історія українки
Дивитись більше

Більше новин
Медведчук
Обміняти колаборанта на захисників і мешканців Маріуполя: Медведчук звернувся до президентів України та РФ
Дружини бійців полку Азов
З сивиною на скронях: як дружини бійців з полку Азов вирвалися з блокадного Маріуполя
Яка ситуація в Харкові 18 квітня
Харків у вогні. Росіяни безжально обстрілюють місто, є загиблі й поранені
Поради для тата військового як спілкуватися з дитиною
Борониш країну, поки вдома за тобою сумують? Як татові-військовому спілкуватися з дитиною
Дивитись більше

Матеріали по темі

Медведчук
Обміняти колаборанта на захисників і мешканців Маріуполя: Медведчук звернувся до президентів України та РФ
Дружини бійців полку Азов
З сивиною на скронях: як дружини бійців з полку Азов вирвалися з блокадного Маріуполя
Яка ситуація в Харкові 18 квітня
Харків у вогні. Росіяни безжально обстрілюють місто, є загиблі й поранені
Поради для тата військового як спілкуватися з дитиною
Борониш країну, поки вдома за тобою сумують? Як татові-військовому спілкуватися з дитиною

Відео
0:00:26
Медведчук

Обміняти колаборанта на захисників і мешканців Маріуполя: Медведчук звернувся до президентів України та РФ
0:03:09
Дружини бійців полку Азов
З сивиною на скронях: як дружини бійців з полку Азов вирвалися з блокадного Маріуполя
0:03:22
Яка ситуація в Харкові 18 квітня
Харків у вогні. Росіяни безжально обстрілюють місто, є загиблі й поранені
0:04:12
Побудували тимчасову переправу у ст
Рух від Києва до Житомира відновлено! Збудували тимчасову переправу у Стоянці
0:00:47
Ранкові обстріли трьох регіонів України 18 квітня
Київщина, Дніпропетровщина та Львів. Ранок одразу в трьох регіонах почався з обстрілів! Розповідаємо, що відомо
0:04:04
Охоронець захизав пологовий будинок на київщині під час осбтрілів
Не покинув свій пост навіть під час ворожої атаки. Як чоловік охороняв пологовий будинок на Київщині
0:02:23
Яка ситуація на Запоріжжі 18.04
Окупанти викрадають дітей і змушують очільників записувати фейкові відео. Яка ситуація на Запоріжжі 18 квітня
0:03:49
Як живуть затоплені села на Київщині
Підірвали дамбу, щоб не пустити в столицю. Як живуть затоплені села на Київщині
Дипломатичні перемоги України
Санкції, гуманітарна допомога та протести. Перемоги на дипломатичному фронті станом на 17 квітня
Карта бойових дій 18 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 18 квітня
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь