Що не так з НМТ з англійської? Розбір з учнями, репетиторами та носіями мови

НМТ з англійської мови стає яблуком розбрату серед абітурієнтів та викладачів. Чимало коментарів про складність завдань та зависокий рівень програми. Свої відгуки залишають й деякі носії мови, які не можуть пройти тестування.

Проте в Українському центрі оцінювання якості освіти зазначають, що негативні коментарі перебільшені, а тест орієнтований на стандартну шкільну програму.

На відміну від зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), до якого входив твір англійською в одному з жанрів та аудіювання, завдання на НМТ складаються з блоків Use of English (Використання мови) та Reading (Читання).

Тест містить 32 завдання різних форм: із вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих варіантів (5 завдань), на встановлення відповідності (11 завдань) та заповнення пропусків (16 завдань).

vikna.tv розбиралися у складності НМТ-2025 з англійської мови та загальних недоліках тесту разом з викладачкою Ольгою Дрейман. А також ми спробували розібратися на основі відгуків від різних людей, чи дійсно все так трагічно з іспитом.

Не можуть скласти носії мови? Відгуки від англомовних людей про НМТ в Україні

Резонанс на тему складності НМТ з англійської викликав коментар викладачки Андріани Паук. 6 червня вона вирішила провести експеримент і написати знайомим носіям англійської мови — з Великобританії та США — з проханням пройти НМТ з англійської за 2024 рік.

Андріана попросила виділити їх 20 хвилин на проходження тесту. За її словами, обидва носії мають вищу освіту та досвід викладання англійської в Китаї. Далі вона описала проходження ними українських тестів:

Вони читають текст і їм все ясно, як білий день. Але вони не можуть відповісти на питання про цей текст. Бо питання створені так, щоб максимально заплутати, а не перевірити знання мови, — стверджує викладачка.

Вона запевнила, що їхній рівень дуже високий — такий, до якого прагне кожен пересічний учень, а саме вільне володіння мовою. Американець Алекс склав НМТ на 157 балів. Ізабель з Великої Британії отримала 153 бали.

Що не так з НМТ з англійської? Розбір з учнями, репетиторами та носіями мови / 2 Фотографії

Андріана поставила питання УЦОЯО, який рівень мови повинні мати випускники, якщо носії мови не можуть скласти його навіть на 170 балів.

— Неадекватні постановки питань, націлені на те, щоб заплутати. Різна складність завдань у різні дні тесту. Непрозорість, яка зумовлює зливи й нерівність умов для учасників перших та останніх сесій, — розписала вона недоліки НМТ.

Реакція УЦОЯО на критику НМТ

Український центр оцінювання якості освіти не забарилися з відповіддю щодо провального НМТ для носіїв мови. Там зазначили, що вибірка учасників занадто мала, щоб робити висновки.

— Репетиторка зазначає, що залучені до “експерименту” носії мови виконали тест на 32 завдання (який розрахований на годину сумлінної роботи) усього за 20 хвилин, тобто на кожне завдання витратили втричі менше часу, ніж передбачено стандартними умовами проведення НМТ, — додали в організації.

Невідомо, наскільки уважними та налаштованими були носії під час проходження тесту, і чи розуміли вони, що на основі даних про їхню роботу викладачка зробить висновки про складність усіх тестів НМТ з англійської мови.

В УЦОЯО зауважили, що існування цих осіб та інформація про них підтверджується лише скриншотом із листування репетитора. Тим часом українські діти змогли скласти тест на високий рівень.

Майже 7% вступників у 2024 році отримали понад 180 балів за тест. Серед них 1513 осіб мають найвищий результат — 200 балів.

Організація впевнена, що така успішність вступників очікувана, адже зміст завдань відповідає Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, яку створено з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти для рівня В1–В2.

Що кажуть українці про НМТ з англійської

Тим часом українські абітурієнти діляться першими результатами з НМТ-2025. Результати різні: від 150 до понад 180 балів. Проте загальне враження багатьох учнів спільне — тести не дуже важкі, а на результати часто впливали побічні причини, а не якість завдань.

Увага, у дописах зустрічається ненормативна лексика!

Написала нмт: Математика 31/32 — 194

Мова 42/45 — 186

Історія 52/54 — 194

Англійська 30/32 — 185 https://t.co/91aBvocByD — a night writer ☆ (@ssungrave) June 17, 2024

Отож- Укр мова 136

Історія 151

Математика 150

Англійська 155 Сиджу плачу за англійську, завжання були дуже легкі, але по ходу писати нмт хворою було не найкращою ідеєю https://t.co/uljPs7XnMz — ☆Лен Лемон☆ミ Hemmick’s vertion (@Len_dieRabe) July 2, 2024

Складала сьогодні НМТ, щоб подивитись, як відбувається ця вся процедура Українську склала на 200.

Англійська теж не важка Математику я не вчила 10 років, але деякі питання просто логічно можна вирішити й пройти поріг + завжди можна на панелі поруч відкрити всі формули pic.twitter.com/U4AxVJv9F6 — Бречаник (@Brechaaaaa) June 11, 2025

я зʼєбалась 40 хв до кінця нмт хахавхахах найліпше мова 162 і англійська 160 англійську робила останню вже і втомилась, але вона була найкраща от іменно прікольний тест. враховуючи то, шо я не готувалась ні секунди до неї і шо я не вступаю то люкс — кокоджамба (@l_lizuha) June 2, 2025

Дорослі українці також долучилися до обговорення НМТ. Деякі користувачі соцмереж пройшли тогорічні тести й діляться результатами. Критику на адресу авторів не підтримують.

Побачив істеричний текст про те що НМТ з англійської не можуть скласти навіть носії мови, наклацав той же самий тест, що і у носіїв з фейсбука на 179 балів за 12 хвилин. pic.twitter.com/CvUWQ3WTuX — Сука великого розміру (@chiefEoSh) June 16, 2025

єдиний НМТ, яким я можу похвалитися (замість того, щоб сидіти і змагатися з дітьми в тому, чи пам’ятаю я шкільну математику) – це англійська мова. чому? тому що я не вивчав її в школі. в дитячому садку, в початкових класах, а потім через спорт все

моя освіта – ролики на ютубі pic.twitter.com/WmsZoyzwfO — sunrise, parabellvm (@manicpixiedb) June 17, 2025

Але є і ті, хто критикує НМТ. Так, авторам закидають невідповідність завдань тому, що варто було б називати іспитом з англійської. Питання мали б бути на знання, а не логіку, наводять аргументи деякі українці.

Справедливості заради у нмт з англійської є один врєдний моментик. Він криється у завданнях де дається неповний текст і речення які треба в ньому вставити. Доволі часто буває, що підходять одразу декілька питань і різниця між ними мінімальна :’) — Осетр (@Awgawganec) June 16, 2025

Не виправдовуйте непрофесійність команди, що складає тести.Там багато помилок та двозначних відповідей.Як можна рік! працювати та зробити тест не ідеально?Як можна включити до тесту аудіювання, де людина говорить наче у неї немає зубів? Навіщо у англ мові запитання на логіку? — ElenDL (@garkusha_elena) June 16, 2025

особисто у мене більше дойоб до оцінювання. через те що завдання іноді відверто тупі можна зробити 1-2 помилки просто не розуміючи що від тебе хочуть. бо це часто тест на логіку а не рівень мови і 9 балів за одну помилку (яка НЕ показує рівень мови бзв) то якось жирно — nana at best ψ (@forestalienn) June 16, 2025

Пройти тестування з англійської зголосився ще один носії мови — директор онлайн-школи англійської мови Redwood Деніел Брумфілд. Він заявив, що питання погано сформульовані, але тест нескладний для носія. Йому вдалося скласти тогорічний тест на 200 балів.

Один з моїх студентів поділився зі мною цим дописом, тож, звісно, ​​я захотів спробувати скласти іспит. Запитання, звичайно, погано сформульовані, але тест насправді не такий складний для носія англійської мови. Ці “викладачі” надзвичайно неосвічені. pic.twitter.com/ddKgCassF1 — Daniel Broomfield 🇺🇦🇬🇧 (@Brooms1989) June 16, 2025

Чи відповідає НМТ-2025 рівню українських учнів

Репетиторка з англійської мови Ольга Драйман розповіла в коментарі vikna.tv, що тесту НМТ-2025 на власні очі ще не бачила, адже його немає у публічному доступі. Проте вже має перші відгуки від своїх учнів:

— Всім було дуже важко. Студенти, з якими ми йшли на рівень 180-185 балів, роблячи тести попередніх років, отримали 150 балів. Їхній загальний рівень був гарний, але всі сказали, що було дуже важко, були незрозумілі тексти для читання.

На її думку, школа не дає того рівня підготовки, який вимагають у НМТ. Тож якщо хочеш скласти на високий бал, потрібно додатково готуватися з репетитором.

— Без додаткової підготовки це нереально. Або це має бути школа, яка дуже гарно готує, але таких шкіл в нас майже немає. У нас небагато шкіл в Україні, які дають рівень B1 по закінченню 11 класів.

А для того, щоб відмінно скласти НМТ, а це 185+, треба мати рівень B1 або навіть B2. Школа такої підготовки не дає.

— В школі фокусуються на загальній англійській, там є і письмо, і слухання, і говоріння. А тест вимагає лише граматики й читання.

Через фокус на інші аспекти діти не концентрують увагу на ті завдання, які є важливими для складання НМТ. Репетиторство може допомогти надолужити ці прогалини.

До того ж на думку Ольги, НМТ не може показати реальний рівень знань учнів:

— Англійська — це мова, яку перш за все має розуміти на слух і відповідати ротом, тобто має бути Listening та Speaking. В тесті цього немає абсолютно.

Творцям НМТ закидали запозичення завдань з міжнародного мовного іспиту IELTS. Ми розповідали, чи дійсно це так.

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