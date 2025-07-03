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Що не так з НМТ з англійської? Розбір з учнями, репетиторами та носіями мови

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 03 Липня 2025, 18:00
Що не так з НМТ з англійської? Розбір з учнями, репетиторами та носіями мови
Фото Depositphotos

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