Найкращі результати — з математики! Скільки дітей змогли скласти НМТ на 200

У Міністерстві освіти і науки України поділилися, що вже є перші результати успішності НМТ 2025. Понад 218 тисяч дітей уже дізналися свої результати тестувань. Найбільше радують результати з математики — кількістю 200-бальників. Що відомо про НМТ 2025 — розповіли в матеріалі.

НМТ 2025: найбільше 200-бальників з математики

У МОН повідомили, що найбільше максимальних балів (200) набрали абітурієнти з математики.

Уже маємо результати 13 із 17 основних сесій національного мультипредметного тесту. Це понад 218 тисяч учасників. Результати решти сесій будуть оприлюднені згодом.

Явка на основній сесії НМТ склала 91% від зареєстрованих. Це вищий показник, ніж торік. Діти стають відповідальніше ставитися до іспитів.

Попри складні обставини воєнного часу, вступники з усіх регіонів, зокрема й прифронтових, демонструють високу мотивацію, явку і конкурентоспроможні результати, — заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Щонайменше 1163 учасники НМТ склали математику на 200 балів — це максимальний результат. Англійську склали на 200 щонайменше 765 учасників тестування.

2414 учасників НМТ склали хоча б один предмет на 200, і всього троє дітей склали всі чотири предмети на 200 балів.

Частка тих, хто не склав математику, нині становить 11,7%, торік цей показник був вищим — 14%. Водночас серед вибіркових предметів найскладнішою виявилася фізика — 10% учасників не впоралися.

Ті, хто не змогли подолати мінімальні порогові бали для вступу у заклади вищої освіти, матимуть можливість вступити до закладів фахової передвищої та професійної освіти. Наприклад, опанувати професії механіків, будівельників, аграріїв, молодшого медперсоналу.

До 25 липня триває додаткова сесія НМТ.

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