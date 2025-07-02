Для тебе Освіта

Найкращі результати — з математики! Скільки дітей змогли скласти НМТ на 200

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 02 Липня 2025, 09:00
НМТ на 200 балів
Фото Pexels

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