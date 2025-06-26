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Коли будуть результати ЄВІ 2025: що мають знати вступники на магістратуру та аспірантуру

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 26 Червня 2025, 10:45
коли будуть результати єві
Фото Unsplash

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