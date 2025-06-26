Коли будуть результати ЄВІ 2025: що мають знати вступники на магістратуру та аспірантуру

Фото Unsplash Основна сесія ЄВІ 2025 триває. Основна сесія триватиме з 21 червня до 12 липня, а додаткова з 29 липня по 18 серпня. У матеріалі розповідаємо, коли будуть результати ЄВІ 2025 і де їх дивитися. Коли будуть результати ЄВІ 2025 Після написання тестів, вступники до магістратури чи аспірантури відразу знатимуть попередні результати. Їх можна розрахувати за спеціальною шкалою у 200-бальну систему. Після завершення тестування на комп’ютерах з’являються бали. Кожен предмет має власну шкалу, тож врахуй це, якщо хочеш вирахувати свій бал до офіційних результатів.Офіційні результати мають з’явитися у персональних кабінетах вступників до 18 липня. Для тих, хто пише ЄВІ/ЄФВВ під час додаткової сесії, результати з’являться до 22 серпня 2025 року. Такі строки зазначені в Календарному плані вступних випробувань 2025 на магістерський рівень освіти. Читати на тему Складаєш іспити на магістра? Отримай таблиці переведення балів ЄВІ в шкалу 100-200 балів Як перевести свої бали ЄВІ в систему 100-200: знайди свій результат у таблиці. Відповідно до порогових балів, які затвердило МОН, мінімальний бал ЄВІ, ТЗНК є 5 тестових балів з 33. Це п’ять правильно виконаних тестових завдань у кожному блоці. Ті, хто пишуть ЄФВВ, повинні набрати щонайменше 35 зі 140 можливих балів для вступу на магістратуру. Раніше ми розповідали про зміни правила навчання для аспірантів та докторантів у 2025 році. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Вступна кампанія, Навчання Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter