Навчання під час тривоги: Міносвіти розробило рекомендації для шкіл

Міністерство освіти і науки (МОН) напрацювало рекомендації щодо організації навчання в закладах загальної середньої освіти під час війни. Школи повинні будуть оцінити власну спроможність, щоб визначати базову модель освітнього процесу та альтернативні сценарії.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

Навчання під час тривоги: нові правила для шкіл

Міністерство освіти і науки розробило рекомендації для шкіл щодо навчання під час повітряної тривоги, які мають допомогти закладам перейти від ситуативного реагування до завчасного планування.

— Ці рекомендації зʼявилися саме на запит учительства і враховують досвід та пропозиції людей, які щодня організовують навчання в умовах війни. Важливо дати школам не одну жорстку інструкцію на всі випадки, а зрозумілі інструменти, щоб вони могли знайти найкраще рішення для своїх умов, — зазначив очільник відомства Андрій Бутенко.

Повідомляється, що МОН визначає загальні підходи для всіх закладів, а конкретна модель вже має враховувати умови окремої громади та школи.

За забезпечення необхідних умов для навчання та оцінювання спроможності школи відповідає засновник або уповноважений ним орган. Організувати освітній процес, визначити базову та альтернативні моделі, а також алгоритм переходу між ними має керівник школи.

Алгоритм переходу між базовою та альтернативною моделями має бути підготовлений завчасно і повинен враховувати різноманітні сценарії зміни безпекової ситуації.

Кожна школа має визначити власну спроможність щодо організації безпечного та безперервного навчання очно. Для цього необхідно оцінити наявні укриття, кількість учнів і працівників, наявність необхідних комунікацій та резервних джерел живлення, доступ до інтернету та зв’язку та готовність до дистанційного навчання.

Як можуть організувати навчання під час тривоги

У відомстві перелічили можливі моделі організації навчання під час повітряних тривог:

очне навчання з переходом до укриття під час тривоги — оптимально під час коротких та поодиноких тривог, після відбою можна повернутися до уроків;

— оптимально під час коротких та поодиноких тривог, після відбою можна повернутися до уроків; очне навчання в укритті — для цієї моделі укриття має бути заздалегідь підготовлено до освітнього процесу, ця модель актуальна в умовах частих або довгих тривог;

— для цієї моделі укриття має бути заздалегідь підготовлено до освітнього процесу, ця модель актуальна в умовах частих або довгих тривог; поєднання очного та дистанційного навчання — альтернативний сценарій на випадок, якщо заклад не може безпечно прийняти всіх учнів одночасно, тоді навчання організують за ротацією;

— альтернативний сценарій на випадок, якщо заклад не може безпечно прийняти всіх учнів одночасно, тоді навчання організують за ротацією; дистанційне навчання — оптимальна модель, коли безпечне прибуття або перебування учнів у школі неможливе або якщо цього вимагає безпекова ситуація.

У МОН підкреслили, що перехід з одного формату до іншого не має відбуватися спонтанно. Заздалегідь мають бути визначені умови, що вимагають зміни моделі навчання, а також відповідальні за ухвалення рішень і графік роботи педагогів. За можливості, уроки варто розпочинати одразу в безпечних місцях, наголошують у відомстві.

Якщо повітряні тривоги стають систематичними або сумарно тривають понад дві години протягом навчального дня кілька днів поспіль — рекомендовано переходити до заздалегідь підготовленого навчання в укритті або дистанційного формату.

Також школа має вирішити, які заняття потребують безпосередньої взаємодії вчителя та учнів, а також спеціального обладнання, а які можна організувати як самостійну, дослідницьку роботу.

Якщо хтось з учнів не має вдома безпечних умов або технічної можливості для дистанційного навчання, школа може організувати для цих дітей безпечні навчальні зони чи групи.

Крім того, учитель не має одночасно проводити заняття для частини учнів очно, а для іншої частини — синхронно онлайн. Школярі можуть навчатися в різних форматах протягом дня або тижня відповідно до визначеного заздалегідь графіка.

Нагадаємо, що раніше Міністерство освіти і науки запровадило оновлені правила поділу шкільних класів на групи, що стало черговим кроком у реформуванні загальної середньої освіти.

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