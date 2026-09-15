Для тебе Війна в Україні

Навчання під час тривоги: Міносвіти розробило рекомендації для шкіл

Марина Слизовська, редакторка сайту 15 Вересня 2026, 12:00 4 хв.
навчання під час тривоги
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь