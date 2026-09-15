Штраф за паркування на місці для людини з інвалідністю: куди надходить та яка сума

Усі водії повинні дотримуватись правил дорожнього руху, це стосується не лише поведінки на дорозі, а й паркування. По-перше, паркувати авто можна у дозволених місцях, по-друге, навіть там треба дивитися на знаки й виконувати вказівки: наприклад, не займати місця, які відведені для людей з інвалідністю.
Для водіїв з інвалідністю зазвичай відведені зручні місця, але деякі водії можуть їх займати, за це доведеться сплатити штраф. Читай, що треба знати про штраф за паркування на місці для людини з інвалідністю.
Варто зауважити, що порушення ПДР можуть фіксувати не лише працівники поліції, а й спеціальні камери.
Який штраф за паркування на місці для людини з інвалідністю
Згідно ст. 122 КУпАП, стоянка або зупинка транспортного засобу на місці, призначеному для людей з інвалідністю, або тих, хто перевозить людей з інвалідністю, а також зупинка транспортного засобу так, що він перегороджує рух водіям з інвалідністю або тим, хто перевозить осіб з інвалідністю, карається штрафом в розмірі 60-100 неоподатковуваних мінімумів.
Тобто штраф за паркування на місці для людини з інвалідністю може становити 1020-1700 грн.
Штраф також можна отримати за:
- те, що водій повторно паркується на місці для людей з інвалідністю — 2040-2550 грн;
- те, що водій незаконно використовує значок “людина з інвалідністю за кермом” — 1020-2700 грн.
Втім 25 червня 2025 року Кабінет Міністрів України схвалив законопроект, який пропонує збільшити штрафи та запровадити нові вимоги для паркування на спеціально відведених місцях.
Закон передбачає такі зміни:
- збільшити штраф за незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю до 5100 грн;
- встановити обов’язковий розпізнавальний знак Водій з інвалідністю та QR-код на авто для водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить;
- запровадити відповідальність за паркування без належного знака і QR-коду.
Штраф накладатимуть у разі створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, під час зупинки чи стоянки керованих ними транспортних засобів. А також за неправомірне використання розпізнавального знаку Водій з інвалідністю. Станом на вересень 2026 року законопроєкт ще не ухвалений Верховною Радою, тож діють старі норми.
Як дізнатися про штраф за паркування на місці для людей з інвалідністю
Про штраф за паркування на місці для людей з інвалідністю водія можуть сповістити працівники поліції, якщо побачать порушення. Якщо порушення ПДР зафіксували камери, то водій може дізнатися про штраф на кількох сервісах, зокрема в Дії.
Перевірити штрафи на авто можна:
- на сайті Головного сервісного центру МВС України.
- у застосунку Дія.
- У мобільному застосунку Штрафи ПДР.
- за допомогою телеграм-ботів.
- у застосунках Monobank/Приват24.
Раніше ми розповідали скільки проміле дозволено в Україні 2026: норми, штрафи та що потрібно знати водіям.
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