Штраф за паркування на місці для людини з інвалідністю: куди надходить та яка сума

Усі водії повинні дотримуватись правил дорожнього руху, це стосується не лише поведінки на дорозі, а й паркування. По-перше, паркувати авто можна у дозволених місцях, по-друге, навіть там треба дивитися на знаки й виконувати вказівки: наприклад, не займати місця, які відведені для людей з інвалідністю.

Для водіїв з інвалідністю зазвичай відведені зручні місця, але деякі водії можуть їх займати, за це доведеться сплатити штраф. Читай, що треба знати про штраф за паркування на місці для людини з інвалідністю.

Варто зауважити, що порушення ПДР можуть фіксувати не лише працівники поліції, а й спеціальні камери.

Який штраф за паркування на місці для людини з інвалідністю

Згідно ст. 122 КУпАП, стоянка або зупинка транспортного засобу на місці, призначеному для людей з інвалідністю, або тих, хто перевозить людей з інвалідністю, а також зупинка транспортного засобу так, що він перегороджує рух водіям з інвалідністю або тим, хто перевозить осіб з інвалідністю, карається штрафом в розмірі 60-100 неоподатковуваних мінімумів.

Тобто штраф за паркування на місці для людини з інвалідністю може становити 1020-1700 грн.

Штраф також можна отримати за:

те, що водій повторно паркується на місці для людей з інвалідністю — 2040-2550 грн;

те, що водій незаконно використовує значок “людина з інвалідністю за кермом” — 1020-2700 грн.

Втім 25 червня 2025 року Кабінет Міністрів України схвалив законопроект, який пропонує збільшити штрафи та запровадити нові вимоги для паркування на спеціально відведених місцях.

Закон передбачає такі зміни:

збільшити штраф за незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю до 5100 грн;

встановити обов’язковий розпізнавальний знак Водій з інвалідністю та QR-код на авто для водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить;

запровадити відповідальність за паркування без належного знака і QR-коду.

Штраф накладатимуть у разі створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, під час зупинки чи стоянки керованих ними транспортних засобів. А також за неправомірне використання розпізнавального знаку Водій з інвалідністю. Станом на вересень 2026 року законопроєкт ще не ухвалений Верховною Радою, тож діють старі норми.

Як дізнатися про штраф за паркування на місці для людей з інвалідністю

Про штраф за паркування на місці для людей з інвалідністю водія можуть сповістити працівники поліції, якщо побачать порушення. Якщо порушення ПДР зафіксували камери, то водій може дізнатися про штраф на кількох сервісах, зокрема в Дії.

Перевірити штрафи на авто можна:

на сайті Головного сервісного центру МВС України.

у застосунку Дія.

У мобільному застосунку Штрафи ПДР.

за допомогою телеграм-ботів.

у застосунках Monobank/Приват24.

Раніше ми розповідали скільки проміле дозволено в Україні 2026: норми, штрафи та що потрібно знати водіям.

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