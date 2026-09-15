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Штраф за паркування на місці для людини з інвалідністю: куди надходить та яка сума

Богдана Макалюк, журналістка сайту 15 Вересня 2026, 11:00 3 хв.
штраф за паркування на місці людини з інвалідністю
Фото Pexels

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