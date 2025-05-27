Штраф за перевищення швидкості у 2025 році: коли надходить та яку суму треба сплатити

Інколи водіям хочеться швидше дістатися до свого місця призначення, тому вони починають ігнорувати правила дорожнього руху та дорожні знаки, які вказують на обмеження руху. Через це їм загрожує штраф за перевищення швидкості.

Зараз порушення швидкості можуть фіксувати за допомогою спеціальних камер, які встановлені у різних містах України. Читай, який штраф за перевищення швидкості у 2025 році та що треба про це знати.

Штраф за перевищення швидкості 2025

Розмір штрафу за перевищення швидкості залежить від того, на скільки водій перевищив швидкість.

Перевищення швидкості на 20 км/годину

Згідно зі ч. 1 ст. 122 КУпАП, за перевищення дозволеної швидкості руху на більше ніж 20 км/год, водій повинен сплатити штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 340 грн (17 грн*20).

Перевищення швидкості на 50 км/годину

Згідно зі ч. 4 ст. 122 КУпАП, за перевищення дозволеної швидкості на понад 50 км/год, водій має сплатити штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1700 грн (17 грн*100).

Варто зазначити, що сплатити штраф треба протягом 15 днів. Якщо цього не зробити вчасно, сума подвоюється.

Як дізнатися про штраф за перевищення швидкості

Про штраф за перевищення швидкості водія можуть сповістити працівники поліції при зупинці. Якщо перевищення швидкості зафіксували камери, то водій може дізнатися про штраф на кількох сервісах, зокрема в Дії.

Перевірити штрафи на авто можна:

на сайті Головного сервісного центру МВС України.

у застосунку Дія.

У мобільному застосунку Штрафи ПДР.

За допомогою телеграм-ботів.

У застосунках Monobank/Приват24.

Раніше ми розповідали покрокові інструкції, як перевірити штрафи на авто.

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