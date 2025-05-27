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Штраф за перевищення швидкості у 2025 році: коли надходить та яку суму треба сплатити

Богдана Макалюк, журналістка сайту 27 Травня 2025, 17:15
Штраф за перевищення швидкості у 2025 році: коли надходить та яку суму треба сплатити
Фото Pexels
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