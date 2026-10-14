Відмова у виплаті по автоцивілці — що покриває поліс, термін виплати і як оскаржити

Відмова у виплаті за ОСЦПВ майже завжди спирається на конкретну норму закону, а не на бажання компанії зекономити. Таке рішення можна оскаржити, якщо знати, на яку саме норму послався страховик.

Підстави для відмови у виплаті ОСЦПВ

Закон № 3720-IX “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” містить вичерпний перелік ситуацій, коли страховик має право не платити. На практиці найчастіше трапляються такі:

Умисна аварія, яку підлаштували страхувальник, водій чи сам потерпілий.

Пропущений строк подання заяви: на майнову шкоду дається рік, на шкоду життю чи здоров’ю — три роки.

Звернення людини, яка не має права на компенсацію, наприклад без довіреності, договору оренди чи документів про спадщину.

Розбіжність між даними в договорі та реальним автомобілем, зокрема помилка у VIN-коді.

Шкода, за яку водій не несе цивільної відповідальності, наприклад коли пасажир відчинив двері й зачепив інше авто.

Шкода від аварії, спричиненої воєнними діями, — її страховка не покриває.

Про аварію треба письмово повідомити страховика не пізніше ніж через три робочі дні. Якщо цей строк пропущено, компанія отримує формальний привід відмовити.

Після ДТП машину не можна ремонтувати, поки її не огляне страховик. Огляд проводять протягом десяти робочих днів від повідомлення. Якщо авто вже відремонтоване, експерт не зможе оцінити збиток.

Якщо ваш опис аварії розходиться з протоколом поліції, компанія трактує це не на вашу користь і може записати, що встановити обставини та суму збитку неможливо.

Сп’яніння винуватця, водіння без потрібної категорії прав чи втеча з місця ДТП не позбавляють потерпілого виплати. У таких випадках діє право зворотної вимоги: потерпілий отримує гроші, а страховик потім стягує всю суму з винного водія.

Що не покриває автоцивілка

Багато відмов не пов’язані з помилками заявника, бо подія просто не входить у страхове покриття. Автоцивілка не відшкодовує:

Ремонт машини винуватця та речі, які в ній були.

Шкоду життю і здоров’ю самого винуватця.

Моральну шкоду, якщо постраждало лише майно.

Упущену вигоду та втрату товарної вартості авто.

Суму понад ліміт: 250 тис. грн за майно і 500 тис. грн за життя та здоров’я на одного потерпілого.

Усе, що перевищує ліміт, потерпілий може стягнути з винуватця окремо.

Строки виплати по автоцивілці

Рішення про виплату страховик оформлює страховим актом протягом 60 календарних днів після отримання повного пакета документів. Якщо потрібна експертиза, строк можуть продовжити до 90 днів. Якщо документів бракує, страховик має про це повідомити, і відлік зупиняється. Мовчання довше за ці строки вже є порушенням. Гроші мають надійти протягом трьох днів після того, як вам повідомили рішення.

ДТП з простроченою автоцивілкою

Аварія навіть наступного дня після закінчення договору юридично нічим не відрізняється від аварії без страховки. Пільгових днів закон не передбачає: захист закінчується в дату й час, зазначені в договорі як кінець строку.

Потерпілий у такому разі отримає компенсацію від МТСБУ, адже бюро платить, коли у винуватця немає чинного поліса. Але потім МТСБУ стягне всю суму з винуватця: не лише вартість ремонту, а й витрати на оцінку, евакуацію та суд. Якщо винний не платить добровільно, гроші стягують за рішенням суду через державну виконавчу службу.

З 1 січня 2026 року чинним визнається лише електронний договір, а паперовий бланк без запису в базі МТСБУ нічого не означає. Договір починає діяти не раніше, ніж запис про нього з’явиться в базі, тож захист підтверджує саме реєстр, а не папір.

Дата початку дії зазначена в договорі й часто буває пізнішою за момент оплати. Тому поліс, куплений увечері, не обов’язково захищає вас уже цієї ночі.

Коли строк договору добігає кінця, зручніше купити автоцивілку онлайн через сервіс, що працює з ліцензованими страховиками, ніж шукати відкритий офіс у вихідний. Запис у базі з’являється автоматично.

Для оформлення знадобиться свідоцтво про реєстрацію авто, бо саме з нього беруть марку, модель і VIN-код. Одна помилкова літера прив’яже договір до чужої машини.

Дані власника мають точно збігатися з паспортом, бо виправити їх заднім числом не вийде. Після оформлення на пошту має прийти договір разом із фіскальним чеком. Якщо листа немає, одразу перевірте поліс у базі МТСБУ, бо це може бути ознакою шахрайства.

Посередник без ліцензії може надіслати документ, який виглядає як справжній, але в базі його немає. Зазвичай це з’ясовується вже після аварії.

Як оскаржити відмову страхової

Вимагайте письмову відмову з конкретною підставою та посиланням на норму закону. Усна відповідь по телефону юридичної сили не має.

Часто спір вдається закрити без суду, якщо надіслати страховику претензію з вимогою переглянути рішення. Якщо ви не згодні не з самою відмовою, а із заниженою сумою, підставою для перерахунку стане висновок незалежного оцінювача.

Документи збирайте одразу, бо згодом частину довідок отримати буде складно. Для скарги та позову знадобляться:

Копія заяви про відшкодування з відміткою про прийняття.

Матеріали поліції або оформлений європротокол.

Висновок оцінювача про розмір шкоди.

Листування зі страховиком і повний текст відмови.

Розрахунок суми виплати, якщо страховик його надав.

Скарги на страховиків розглядає Національний банк України як регулятор страхового ринку. НБУ не стягує гроші замість суду, але перевіряє, чи дотримано правил, і застосовує до порушників заходи впливу.

Якщо винуватець не мав чинного договору, залишився невідомим або його страхова втратила ліцензію, заяву на регламентну виплату подають до МТСБУ. Відмову бюро теж зобов’язане оформити письмово з поясненням підстав.

Позов можна подати протягом трьох років. Це загальна позовна давність, яку рахують від дня, коли ви дізналися про порушення своїх прав. Окрім основної суми, суд може стягнути на вашу користь витрати на оцінку та адвоката.

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