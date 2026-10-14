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Відмова у виплаті по автоцивілці — що покриває поліс, термін виплати і як оскаржити

Марина Слизовська, редакторка сайту 14 Жовтня 2026, 12:40 5 хв.
ДТП з простроченою автоцивілкою
Фото Pexels

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