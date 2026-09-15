Україна на Євробаченні-2027: коли стартує Нацвідбір

Музична інтрига розкрита. Суспільне Мовлення остаточно підтвердило, що наша держава змагатиметься на 71-му пісенному конкурсі. Хоча попереду складна зима, вітчизняні артисти вже можуть готувати свої треки для підкорення європейської публіки.

Україна на Євробаченні-2027: де відбудеться конкурс

Наступне масштабне шоу прийматиме Болгарія. Це стало можливим після тріумфу місцевої зірки DARA, яка запалила сцену хітом Bangaranga. Вже відомо, що всі ключові події розгорнуться у прибережному місті Бургас на сучасному майданчику Арена Бурґас.

Календар для єврофанів затверджено: перший та другий півфінали Євробачення-2027 відбудуться 11 і 13 травня, а розв’язка конкурсу у гранд-фіналі буде 15 травня.

А от вітчизняний етап розпочнеться зовсім скоро. Прийом заявок від виконавців на Національний відбір відкривається вже 15 вересня і триватиме до 2 листопада.

Проте організатори попереджають: звичний формат телевізійного шоу доведеться адаптувати. Головна причина полягає у складній безпековій ситуації та можливих блекаутах зимового періоду.

Команда Суспільного обіцяє розробити такий формат, який дозволить артистам якісно показати свої роботи, а глядачам — безпечно обрати найкращого представника.

Чому Україна на Євробаченні 2027 — це більше, ніж просто музика

Попри всі виклики повномасштабної війни, відмовлятися від поїздки ніхто не збирався. Для нашої держави це Євробачення —2027 давно вийшло за межі звичайної розваги та перетворилося на потужну культурну зброю.

Голова правління Суспільного Микола Чернотицький пояснює, що сьогодні участь України на Євробаченні є дуже важливим каналом прямого зв’язку з сотнями мільйонів європейців. Це питання суб’єктності та реальний шанс тримати український контекст у центрі світової уваги аж до самого фіналу.

З такою позицією повністю погоджується й Оксана Скибінська, виконавча продюсерка проєкту. Вона нагадує, що активне обговорення пісень та артистів у світі триває місяцями — щонайменше з березня по травень.

— Це майданчик, на якому голос нашої держави обов’язково має звучати. Лише залишаючись активними учасниками європейського простору, ми несемо у світ свої меседжі, спонукаємо до співпраці і підтримки. Таким чином ми не тільки робимо внесок у пісенне розмаїття Європи, а й показуємо власну мистецьку самобутність, — підкреслила Скибінська.

Раніше ми писали, яке місце посіла Україна на Євробаченні-2026 — читай в матеріалі, які бали журі та глядачів отримала LELÉKA

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