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Україна на Євробаченні-2027: коли стартує Нацвідбір

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Вересня 2026, 11:30 2 хв.
Україна на Євробаченні 2027: де і коли відбудеться конкурс
Фото Depositphotos

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