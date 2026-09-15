Украина на Евровидении-2027: когда стартует Нацотбор

Музыкальная интрига раскрыта. Суспільне Мовлення окончательно подтвердило, что наше государство будет соревноваться на 71-м песенном конкурсе. Хотя впереди сложная зима, отечественные артисты уже могут готовить свои треки для покорения европейской публики.

Украина на Евровидении-2027: где пройдет конкурс

Следующее масштабное шоу будет принимать Болгария. Это стало возможным после триумфа местной звезды DARA, которая зажгла сцену хитом Bangaranga. Уже известно, что все ключевые события развернутся в прибрежном городе Бургас на современной площадке Арена Бургас.

Календарь для еврофанов утвержден: первый и второй полуфиналы Евровидения-2027 состоятся 11 и 13 мая, а развязка конкурса в гранд-финале будет 15 мая.

А вот отечественный этап начнется совсем скоро. Прием заявок от исполнителей на Национальный отбор открывается уже 15 сентября и продлится до 2 ноября.

Однако организаторы предупреждают: привычный формат телевизионного шоу придется адаптировать. Главная причина заключается в сложной ситуации с безопасностью и возможных блэкаутах зимнего периода.

Команда Суспільного обещает разработать такой формат, который позволит артистам качественно показать свои работы, а зрителям — безопасно выбрать лучшего представителя.

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Почему Украина на Евровидении 2027 — это больше, чем просто музыка

Несмотря на все вызовы полномасштабной войны, отказываться от поездки никто не собирался. Для нашего государства это Евровидение—2027 давно вышло за пределы обычного развлечения и превратилось в мощное культурное оружие.

Глава правления Суспільного Николай Чернотицкий объясняет, что сегодня участие Украины в Евровидении является очень важным каналом прямой связи с сотнями миллионов европейцев. Это вопрос субъектности и реальный шанс держать украинский контекст в центре мирового внимания вплоть до самого финала.

С такой позицией полностью согласна и Оксана Скибинская, исполнительная продюсерка проекта. Она напоминает, что активное обсуждение песен и артистов в мире продолжается месяцами — как минимум с марта по май.

— Это площадка, на которой голос нашего государства обязательно должен звучать. Только оставаясь активными участниками европейского пространства, мы несем в мир свои месседжи, побуждаем к сотрудничеству и поддержке. Таким образом мы не только вносим вклад в песенное разнообразие Европы, но и показываем собственную художественную самобытность, — подчеркнула Скибинская.

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