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В Киеве будут останавливать движение транспорта во время минуты молчания: где именно

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 сентября 2026, 11:00 3 мин.
Минута молчания Киев: транспорт будет останавливаться на 60 секунд
Фото Pexels

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