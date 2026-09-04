В Киеве будут останавливать движение транспорта во время минуты молчания: где именно

Ежедневно в 9:00 в столице на 60 секунд будут останавливать движение транспорта во время общенациональной минуты молчания. На первом этапе новый порядок будет действовать в центральной части Киева, а впоследствии его планируют распространить на другие районы города. Соответствующее решение поддержал Киевский городской совет.

Минута молчания в Киеве: когда будут останавливать транспорт

Если технические возможности светофоров будут позволять, их будут переводить в режим “Всем красный”. Таким образом, в 9:00 движение транспортных средств на определенных участках будет прекращаться ровно на одну минуту.

В КГГА объяснили, что главная цель решения — сделать минуту молчания в Киеве заметной частью повседневной жизни столицы. Речь идет не только о формальном объявлении, но и о совместном действии, которое дает возможность вспомнить погибших защитников и защитниц Украины.

Проект подготовили по поручению мэра Киева Виталия Кличко после обращения депутатов Киевсовета, которые сейчас проходят службу в Вооруженных Силах Украины.

Специалисты транспортной отрасли заранее проработали различные варианты организации остановки движения. После моделирования определили механизм, который должен позволить сделать это безопасно и без существенного влияния на работу городского транспорта.

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Где в Киеве будут останавливать движение транспорта

На первом этапе остановка движения будет действовать в центральной части столицы. В перечень вошли:

Европейская площадь;

улица Крещатик;

улица Басейная;

Бессарабский проезд;

улица Большая Васильковская;

площадь Украинских Героев;

улица Евгения Чикаленко;

бульвар Тараса Шевченко;

улица Владимирская;

улица Прорезная.

В дальнейшем остановку транспорта во время общенациональной минуты молчания планируют вводить и на других улицах и территориях Киева. Это будет зависеть от технической готовности светофорных объектов.

Как будет проходить минута молчания

Во время остановки через городскую систему оповещения будет звучать голосовое сообщение. Также будет транслироваться отсчет времени до завершения 60-секундной паузы.

В то же время механизм предусматривает исключения с учетом ситуации с безопасностью. Если на момент 9:00 будет объявлена или уже будет продолжаться воздушная тревога, движение транспорта на одну минуту останавливать не будут.

В Киеве также должны проинформировать коммунальных и частных перевозчиков о новом порядке работы.

В Киеве будут останавливать движение транспортных средств: что известно о дате

Точную дату, когда новые правила начнут действовать, пока не назвали. В КГГА сообщили, что о начале остановки движения транспорта в 9:00 во время общенациональной минуты молчания объявят отдельно.

Заместитель главы КГГА Константин Усов подчеркнул, что столица не может остановить жизнь из-за войны, однако раз в день город может сделать короткую паузу, чтобы почтить память тех, благодаря кому эта жизнь продолжается.

— Мы не можем вернуть тех, кто на щите. Но можем сделать так, чтобы их жертва не стала фоном. Чтобы она не растворилась в городском шуме. Чтобы в столице Украины память была видимой, ощутимой и общей, — отметил он.

Ранее мы писали, как активировать напоминание о минуте молчания в телефоне — читай в материале пошаговую инструкцию активации в приложении Киев Цифровой.

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