Хвилина мовчання у Київ Цифровий: як активувати нагадування у телефоні

Україна роками втрачає на війні найкращих — тих, хто захищав попри все. Тисячі військових та цивільних уже ніколи не повернуться до своїх родин, однак лишатимуться в їхніх серцях. Вшановувати пам’ять полеглих важливо навіть якщо твоєї родини війна не торкнулася.

У застосунку Київ Цифровий вийшло функціональне оновлення. Тепер можна встановити нагадування про хвилину мовчання. Про це повідомили на офіційному порталі Києва. Розповідаємо, як скористатися новою функцією.

Київ Цифровий: як включити функцію хвилини мовчання

Мобільний застосунок Київ Цифровий оновився, тож тепер кияни та гості міста, які користуються ним, можуть встановити собі нагадування про хвилину мовчання. Вона триває щоденно з 9:00 до 9:01. У цей момент люди в тиші стоячи вшановують загиблих у цій війні. Має зупинятися транспорт.

Щоденна хвилина мовчання відображатиметься на екрані смартфона як таймер. Про це розповіли у команді Києва Цифрового.

Користувачі iOS можуть активувати нагадування в застосунку та дозволити Live Activity в налаштуваннях телефону. Щодня о 8:55 надійде сповіщення, а о 9:00 з’явиться зворотний відлік хвилини мовчання.

Для тих, у кого Android, для інтерактивних нагадувань на екрані спершу потрібно надати доступ застосунку до будильника, а потім увімкнути функцію. Нагадування о 8:55 опціональні.

Власники iPhone у режимі ефіру на екрані можуть отримувати сповіщення і про повітряну тривогу, відбій навіть тоді, коли телефон заблоковано.

Вшанування пам’яті Захисників і Захисниць — це не лише особиста справа кожного, а важлива спільна дія всієї громади. Тепер нагадування про хвилину мовчання фактично буде персональним, — зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Активувати функцію можна так: у застосунку Київ Цифровий перейди у налаштування. Там натисни Сповіщення — Стійкість. Далі — Нагадування про хвилину мовчання.

До слова, з 1 квітня на цифрових білбордах, сітілайтах та у метро о 9:00 щоденно транслюють повідомлення про початок хвилини мовчання.

Не всі українці знають, що робити, коли бачать поховальний кортеж, адже такі моменти спустошують і викликають жах. Ми нагадували, як вшанувати загиблих військових.

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