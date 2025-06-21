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Хвилина мовчання у Київ Цифровий: як активувати нагадування у телефоні

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 21 Червня 2025, 10:30
Хвилина мовчання у Київ Цифровий

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