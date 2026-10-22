Від винятків до нових стандартів: у Києві відкрили 10-й Український Жіночий Конгрес

Сьогодні, 22 жовтня, у Києві відкрився 10-й Український Жіночий Конгрес (УЖК), на якому обговорюватимуть, як перетворити досягнення жінок на нові суспільні стандарти.

Подію транслюють на інформаційних ресурсах Конгресу.

10-й Український Жіночий Конгрес розпочав роботу

У Києві в четвер відбулося відкриття ювілейного Українського Жіночого Конгресу, гасло якого — Від винятків до нових стандартів. Захід відкрили співзасновниця УЖК, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, перша леді України Олена Зеленська та прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

10 Український Жіночий Конгрес 22 жовтня / 3 Фотографії

Олена Кондратюк зауважила, що за час діяльності Конгресу вдалося посприяти важливим змінам у забезпеченні прав українських жінок.

Йдеться про відкриття для жінок бойових посад в армії, скасування понад 450 обмежень в професіях, запровадження 40% гендерної квоти у виборчих списках, а також посилення законодавства щодо захисту жінок від насильства.

Однак формальна рівність досі не гарантує рівних можливостей у кар’єрі, справедливої зарплати та реального впливу під час ухвалення рішень, зазначила Кондратюк.

— Ми навчилися відкривати жінкам двері. Тепер маємо зробити так, щоб за цими дверима для них справді були рівні можливості. І коли ми сьогодні говоримо “Від винятків до нових стандартів”, то ці нові стандарти — не нові вимоги до жінок. Це нові вимоги до держави, суспільства, політики й економіки. Вони мають нарешті відповідати новій реальності, яку жінки вже створили, — наголосила співзасновниця Конгресу.

Свою чергою Олена Зеленська зазначила, що за останнє десятиліття країна досягла суттєвого прогресу в гендерній рівності. Однак досі залишається розрив між новими ролями жінок і рівними можливостями на практиці.

За її словами, перетворення винятку на новий стандарт означає, що за однакову працю мають платити рівну зарплату; має розбудовуватися соціальна інфраструктура, яка дозволить жінці поєднати кар’єру та сім’ю; турбота про дитину має бути відповідальністю обох батьків, а не лише жінки; щодо жінок на керівних посадах та в політиці не має бути стереотипів і упереджень.

Фінський прем’єр Петтері Орпо у своєму виступі наголосив на винятковій ролі українських жінок у забезпеченні стійкості України під час війни та майбутньому відновленні держави. Він також підтвердив готовність своєї країни й надалі підтримувати гендерну рівність в українському суспільстві.

Раніше ми повідомляли про те, що на участь у ювілейному Українському Жіночому Конгресі подали заявки понад 1000 жінок та чоловіків, що є рекордом за всі роки проведення заходу.

Фото: Український Жіночий Конгрес

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