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У Києві відновили рух поїздів на червоній лінії метро: станція Чернігівська досі зачинена

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Жовтня 2026, 13:00 2 хв.
Після російської атаки у Києві відновили рух метро: які зміни для пасажирів

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