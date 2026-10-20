У Києві відновили рух поїздів на червоній лінії метро: станція Чернігівська досі зачинена

У Києві відновили рух поїздів на червоній лінії метро між станціями Академмістечко та Лісова. Водночас станція Чернігівська, яка зазнала пошкоджень під час російської атаки, поки залишається закритою для пасажирів. Потяги проїжджають повз неї без зупинки.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Що відомо про роботу метро в Києві

Після нічного масованого обстрілу столиці фахівці Київського метрополітену працювали над відновленням пошкодженої інфраструктури. Унаслідок обстрілу на станції Чернігівська постраждали вітражні вікна, платформа та фасад.

Також пошкоджень зазнали колії, контактна рейка, системи електропостачання й управління рухом поїздів. Через це роботу червоної лінії довелося тимчасово обмежити.

До ліквідації наслідків обстрілу залучили понад 70 працівників профільних служб метрополітену. Вони прибирали розбите скло та будівельне сміття, ремонтували колії й контактну рейку, а також відновлювали роботу технічних систем.

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Коли запрацює станція Чернігівська

За даними Київської міської ради, мер Віталій Кличко перевірив, як тривають відновлювальні роботи на пошкодженій станції. За його словами, найскладнішим етапом стало відновлення електропостачання та систем управління рухом поїздів.

Роботи розпочалися ще вночі, однак під час повітряних тривог фахівці були змушені перериватися та йти в укриття. Це впливало на темпи ремонту.

Наразі рух на червоній лінії відновили у звичайному режимі, проте поїзди не зупиняються на Чернігівській. Про відновлення роботи станції для пасажирів повідомлять додатково.

У Києві збільшили кількість автобусів

Щоб компенсувати тимчасові обмеження в роботі метро та полегшити пересування містом, у столиці збільшили кількість автобусів на маршрутах № 1-М і № 118. Зокрема, на маршруті № 1-М додали три автобуси між станціями метро Лісова та Дарниця. Ще 12 автобусів курсуватимуть від Лісової до станції Палац спорту.

Таке рішення має покращити сполучення лівого берега з центральною частиною Києва, зокрема під час повітряних тривог, а також зменшити навантаження на станцію метро Дарниця.

Головне фото: Київська міська рада.

Раніше ми писали про години роботи київського метро та умови під час повітряних тривог.

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