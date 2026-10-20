Цикас: як доглядати за пальмою, щоб прикрашала оселю

Є різні кімнатні рослини, дехто навіть тримає в себе вдома пальми. Однією з таких кімнатних пальм є рослина цикас. Хоча вона більше нагадує кущ, а не дерево. Назва рослини походить від давньогрецького слова kykas, що означає “пальма”.

Якщо ти хочеш мати таку рослину вдома, то тобі треба знати, як доглядати за цикасом. У матеріалі читай про основні поради.

Цикас: догляд в домашніх умовах

Насамперед варто сказати, що ця кімнатна рослина любить багато сонячного світла. Але треба ставити її у кімнаті так, що на листя не попадали прямі сонячні промені. Вони можуть призвести до опіків листя.

Успішний догляд за цикасом потребує правильного ґрунту. Рекомендується використовувати важкий ґрунт, наприклад, глинисто-дерновий або листяно-торф’янистий. А щоб забезпечити належний дренаж та живлення треба додати перегній та пісок.

Горщик повинен бути трохи більший за розмір кореневої системи рослини, щоб забезпечити нормальний ріст.

Тепер розповімо, як поливати цикас. У різну пору року це треба робити по-різному. Влітку ґрунт повинен бути помірно зволоженим, а взимку полив скорочується, а кількість води залежить від температури в приміщенні: чим прохолодніше в кімнаті, тим менше води потрібно. Важливо уникати потрапляння води на крони рослини.

Крім цього, час від часу цикас треба обрізати. Під час цього процесу видаляють мертве або пошкоджене листя та формуючи рослину.

Цикас більше піддається ураженню шкідниками, ніж інші кімнатні рослини. Особливо цю рослину люблять попелиця, павутинний кліщ або щитівка. Якщо вони уразили пальму, то з’являється скручування, зморщування листя, а також їх пожовтіння чи плямистість.

Для профілактики та лікування зараження важливо регулярно перевіряти рослину та вчасно вживати заходів. Наприклад, може допомогти застосування інсектицидного мила.

Раніше ми розповідали про те, як доглядати заміокулькас, або доларове дерево.

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