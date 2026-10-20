Стиль життя Садівництво та город

Цикас: як доглядати за пальмою, щоб прикрашала оселю

Богдана Макалюк, журналістка сайту 20 Жовтня 2026, 13:30 2 хв.
цикас догляд
Фото Pexels

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