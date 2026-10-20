Цикас: как ухаживать за пальмой, чтобы украшала дом

Есть разные комнатные растения, некоторые даже держат у себя дома пальмы. Одной из таких комнатных пальм является растение цикас. Хотя она больше напоминает куст, а не дерево. Название растения происходит от древнегреческого слова kykas, что означает “пальма”.

Если ты хочешь иметь такое растение дома, тебе нужно знать, как ухаживать за цикасом. В материале читай об основных советах.

Цикас: уход в домашних условиях

Прежде всего следует сказать, что это комнатное растение любит много солнечного света. Но нужно ставить его в комнате так, чтобы на листья не попадали прямые солнечные лучи. Они могут привести к ожогам листьев.

Успешный уход за цикасом требует правильной почвы. Рекомендуется использовать тяжелую почву, например, глинисто-дерновую или лиственно-торфянистую. Чтобы обеспечить надлежащий дренаж и питание нужно добавить перегной и песок.

Горшок должен быть чуть больше размера корневой системы растения, чтобы обеспечить нормальный рост.

Теперь расскажем, как поливать цикас. В разное время года это нужно делать по-разному. Летом почва должна быть умеренно увлажненной, а зимой полив сокращается, а количество воды зависит от температуры в помещении: чем прохладнее в комнате, тем меньше воды нужно. Важно избегать попадания воды на крону растения.

Кроме этого, иногда цикас надо обрезать. Во время этого процесса удаляют мертвые или поврежденные листья и формируя растение.

Цикас больше подвергается поражению вредителями, чем другие комнатные растения. Особенно это растение любят тля, паутинный клещ или щитовка. Если они поразили пальму, то появляется скручивание, сморщивание листьев, а также их пожелтение или пятнистость.

Для профилактики и лечения заражения важно регулярно проверять растение и принимать меры. К примеру, может помочь применение инсектицидного мыла.

Ранее мы рассказывали о том, как ухаживать за замиокулькасом, или долларовым деревом.

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