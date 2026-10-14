Як доглядати заміокулькас, аби доларове дерево віддячило тобі за турботу

Невибагливий, дуже гарний і з відмінною репутацією супутника достатку — усі ці чесноти роблять заміокулькас однією з привабливіших кімнатних рослин. “Доларове дерево”, як його ще називають, частенько дарують на дні народження або новосілля, і в нових господарів виникає питання: що ж тепер з ним робити? Тож як доглядати заміокулькас, щоб йому було добре у твоєму будинку — читай у нашому матеріалі.

Як доглядати заміокулькас вдома

Найголовніше, що тобі потрібно знати про рослину: заміокулькас — сукулент. Має щільне зелене листя і розлоге коріння, яке здатне надовго запасати воду, в природі воно пристосоване до затяжних періодів посухи. Якщо добре доглядати за рослиною, вона виросте великою — більше метра. Цвіте в домашніх умовах заміокулькас вкрай рідко. А тепер розберемося з головними принципами, як доглядати заміокулькас вдома:

Шукаємо місце з правильним освітленням

Заміокулькас — субтропічна і теплолюбна рослина напівпустель Африки. Тому він віддає перевагу добре освітленому підвіконню з південного боку будинку. Але терпить і півтінь. Якщо поставити заміокулькас в зовсім неосвітлений куток, це сповільнить його розвиток. Аби листя заміокулькаса не втратили свого прямостійного положення, а сама рослина зберегла форму, його потрібно періодично повертати.

Налаштовуємо температурний режим

Заміокулькас буде вдячний навіть за спеку, а от взимку квітці комфортно за +15… +18 градусів.

Поливаємо як звичайний сукулент

У питанні, як доглядати заміокулькас, чи не найголовнішим є його правильний полив. Не варто забувати, що це сукулентна посухостійка рослина, яка накопичує вологу у напівпідземному стеблі, що дозволяє їй переживати періоди посухи. А ось занадто рясний полив, особливо холодною водою, або застій вологи в горщику здатні вбити рослину. Навіть кілька годин затоплення починають викликати відмирання коріння заміокулькаса.

Рослина може обійтися без вологи понад тиждень.

Заміокулькас краще менше полити, аніж перезволожити. Орієнтуйся на стан земляної грудки в горщику з рослиною. Влітку рясно поливай приблизно раз на тиждень. Не залишай воду в піддоні. Взимку тримай заміокулькас на сухому пайку, зволожуючи ґрунт рідко і лише за наявності ознак явного його пересихання. Відстоюй воду перед поливом. Обприскування для заміокулькаса неактуальне, а от теплий душ щомісяця допоможе змити пил з листя.

Підживлюємо заміокулькас

У період активного росту потрібно раз на два тижні підгодовувати заміокулькас добривами для кактусів та сукулентів.

Як доглядати заміокулькас: п

Заміокулькас розвивається вкрай повільно, тому молоді рослини слід пересаджувати щороку. А от дорослим особинам заміокулькаса міняємо ґрунт раз на 3-4 роки.

Найкращим часом для пересадки заміокулькаса є весна, ідеально — кінець березня.

Пересаджувати заміокулькас потрібно обережно, щоб не пошкодити кореневу систему, яка складається з щільних бульб. При догляді за заміокулькасом візьми на замітку:

Сік доларового дерева отруйний, може спричинити печіння та свербіж шкіри рук, тому пересаджуй рослину в рукавичках.

У заміокулькаса досить велика коренева система, і він віддає перевагу високим горщикам. Пересадку проводять, коли кінчик коріння рослини з’явиться з дренажних отворів горщика.

Якщо горщик буде занадто великий, зростання рослини загальмується, доки воно не освоїть увесь горщик.

При пересадці горщик вибирай трохи більший, ніж попередній. Найкраще, якщо його діаметр буде на 2-3 см більше. Заміокулькас добре росте у пухкому, легкому, повітропроникному ґрунті. Можна зробити суміш самому: з дернового і листового ґрунтів, торфу, піску, додати дрібного керамзиту. А можна придбати готову суміш для сукулентів. На дно горщика уклади дренажний шар заввишки не менш як 5 см. Щоб не пошкодити коріння, рослину разом із землею дістань зі старого горщика та акуратно встанови в новий. Верхні бульби приблизно на один сантиметр мають залишитися оголеними. Після пересадки рослину пролий стимулятором кореневої системи.

Тепер ти знаєш, як доглядати за заміокулькасом, аби він ріс розкішним.

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