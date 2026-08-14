У Києві на станції метро Сирець нові зони на час тривог: що треба знати

У Києві на станції метро Сирець розмістили навігаційні наліпки, які допоможуть людям орієнтуватися на платформі під час повітряних тривог, коли станція використовується як укриття.

Про пілотний проєкт повідомили у комунальному підприємстві Київський метрополітен.

У Києві на станції метро Сирець нові зони: що відомо

Зонування платформи на станції метро Сирець у Києві є рекомендаційним. Запроваджені нововведення сприятимуть комфортнішому та більш впорядкованому розміщенню людей на платформі, зазначають у метрополітені.

У метро Сирець нові зони поділяються на чотири категорії:

рекомендовані місця для осіб із дітьми;

рекомендовані місця для маломобільних груп населення;

рекомендовані місця для осіб із тваринами;

рекомендовані місця для сидіння.

Очікується, що це зонування також допоможе черговому персоналу краще орієнтуватися в розміщенні різних категорій людей та оперативніше надавати інформацію чи допомогу, якщо виникне така потреба.

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Також вказується, що ці нововведення передбачають відповідальне ставлення кожного до спільного простору. Оскільки працівники метрополітену не збираються переміщувати людей між визначеними зонами, тож ефективність цього рішення значною мірою залежить від готовності людей самостійно дотримуватися рекомендацій та враховувати потреби інших.

У столичному метрополітені повідомили, що схожі рішення напрацьовують також для інших станцій, про результати поінформують додатково.

Киян та гостей столиці також вчергове закликали не брати із собою громіздкі речі, зокрема намети або надувні матраци під час повітряних тривог, оскільки зростає кількість людей, які використовують метро як укриття. Піклуючись про власний комфорт, варто пам’ятати і про комфорт інших людей, зазначили у Київському метрополітені.

Нагадаємо, що кияни закликають заборонити намети і великі матраци на станціях метро під час тривоги.

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Фото: Офіційний портал Києва

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