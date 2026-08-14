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У Києві на станції метро Сирець нові зони на час тривог: що треба знати

Марина Слизовська 14 Серпня 2026, 13:00 2 хв.
Укриття в метро Києва

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