Київське метро рятує понад 20 тис. людей під час атак РФ

У ніч проти 31 липня армія РФ обстріляла Київ. Тоді столичний метрополітен став прихистком для понад 23 тисяч людей! Тієї ночі атака забрала життя понад 30 людей.

До метро люди почали збиратися ще до оголошення повітряної тривоги в столиці. Адже на той момент вже були повідомлення, що в область залетіли російські дрони.

Тільки-но пролунала сирена й перші вибухи — потік людей до метрополітену збільшився в рази.

Як згодом повідомили у Київському метрополітені, у ніч на 31 липня в укритті на станціях метро перебували понад 23 000 людей, з яких майже 2 000 — діти.

Девʼять днів до того, в ніч на 21 липня, у метро ховалися понад 25 тис. людей!

І чим більше людей стає у підземці, тим напруженішою стає атмосфера.

Вони приходять з ковдрами, кариматами, розкладними ліжками, надувними матрацами й навіть наметами. Багатьом киянам уже не раз доводилося ночувати на станціях метрополітену. Читати на тему Не хочемо цієї гидоти: українці евакуюються з Дніпропетровщини Ситуація на Дніпропетровщині сьогодні: що відомо. Тож досвідченіші намагаються зайняти кращі місця, приміром, де менше протягів, тому приходять сюди раніше й перебувають протягом ночі. Чимало людей глибше до ночі таки лягають спати. Ті, хто не може заснути, знаходять для себе своє заняття. Одні, дивляться фільми, інші працюють з ноутбуком. Через регулярність атаки РФ на Київ багато хто приходить на станції метрополітену чи не щоночі. Люди знайомляться між собою і навіть знаходять нових друзів. Та й після завершення атак спокою нам немає. Раніше ми розповідали, чим ми дихаємо після вибухів та влучань.

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