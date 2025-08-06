Киевское метро спасает более 20 тыс. человек во время атак РФ

В ночь на 31 июля армия РФ обстреляла Киев. Тогда столичный метрополитен стал пристанищем для более 23 тысяч человек! В ту ночь атака забрала жизни более 30 человек.

В метро люди начали собираться еще до объявления воздушной тревоги в столице. Ведь к тому моменту уже были сообщения, что в область залетели российские дроны.

Только прозвучала сирена и первые взрывы — поток людей в метрополитен увеличился в разы.

Как сообщили в Киевском метрополитене, в ночь на 31 июля в укрытии на станциях метро находились более 23 000 человек, из которых почти 2 000 — дети.

Девять дней до того, в ночь на 21 июля, в метро пряталось более 25 тыс. человек!

И чем больше людей становится в подземке, тем напряженнее там атмосфера.

Они приходят с одеялами, кариматами, раскладными кроватями, надувными матрасами и даже палатками. Многим киевлянам уже не раз приходилось ночевать на станциях метрополитена.

Так что более опытные пытаются занять лучшие места, например, где меньше сквозняков, поэтому приходят сюда раньше и находятся в течение ночи.

Многие люди глубже до ночи все-таки ложатся спать. Те, кто не может уснуть, находят свое занятие. Одни смотрят фильмы, другие работают с ноутбуком.

Из-за регулярности атаки РФ на Киев многие приходят на станции метрополитена чуть ли не каждую ночь. Люди знакомятся между собой и даже находят новых друзей.

Да и после завершения атак покоя нам нет. Раньше мы рассказывали, чем мы дышим после взрывов и попаданий.

