Чем мы дышим после атак РФ? Угарный газ, формальдегид и не только

Кроме ужасающих очевидных последствий российских атак, оккупанты каждой выпущенной ракетой убивают и нашу экологию. И первое, что мы уже почувствовали на себе — грязный воздух. Украинцы все чаще замечают, что с началом большой войны дышать стало действительно тяжело. Чувствуется неприятный запах сгоревшего пластика и других веществ. Следовательно, люди начали болеть. У многих людей возникли проблемы и с дыханием, и с ее здоровьем в целом. Но это пока вершина айсберга, уверяют экологи. Эксперты рассказали, чем именно россияне отравляют украинские города.Что попадает в воздух после взрыва ракеты Одна выпущенная ракета Х-101 ракета весит более 3 тонн. Жидкое горючее, которое она содержит, при сжигании выделяет без преувеличения смертельный яд. Речь об оксиде углерода, оксиде азота и диоксиде азота. Оксид углерода, бесцветный газ без запаха вызывает головокружение, слабость и даже смерть. Среди компонентов и другие токсичные вещества и тяжелые металлы: угарный газ, формальдегид, пары цианистоводородной кислоты. И выделяются они как в месте взрыва, так и в радиусе поражения. Подтвердили этот факт и в лаборатории. Здесь четыре раза в сутки специалисты, опытные химики, берут пробы и проверяют качество воздуха. На постах отбираются пробы на запыленность и тяжелые металлы. Но есть одно но. Зафиксировать пик загрязнения можно только в день прилета. И здесь многое зависит именно от погоды. В более теплую погоду загрязнение больше из-за маловетреной погоды, а повышение температуры провоцирует различные химические реакции. Именно в такую погоду наш организм страдает больше всего. — Если это штилевая погода, то все остается на месте там, где оно дымит. А если есть ветер, он тогда разносит по всему городу. На некоторых постах мы наблюдали, что диоксид азота и диоксид серы держались несколько дней в высокой концентрации, — рассказывает начальница лаборатории наблюдения за загрязненным воздухом Нина Рогач. На еще одном пункте проверки качества воздуха все фиксируется автоматически, без дополнительных анализов. Сначала датчики улавливают качество воздуха. И только зафиксировали опасность, обозначают самые грязные места красным. Все показатели сразу выводят на сайт, чтобы мы закрывали окна и не выходили на улицу. Проверить, чем дышим, можно и своими силами. Правда, для этого необходимы специальные приборы, измеряющие качество воздуха. Читать по теме Медленный яд для детей: как загрязненный воздух вредит подросткам Влияние грязного воздуха в первые годы жизни может обернуться проблемами со здоровьем в подростковом возрасте, предупреждают ученые. Как долго воздух загрязнен после обстрелов Если говорить о тотальном загрязнении воздуха, оно может рассеиваться. Но если эти обстрелы и пожары совершаются почти каждый день, то происходит накопление. — И, как следствие, в 2-2,5 раза повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха. Загрязнение может находиться в атмосфере от пяти дней до трех-четырех месяцев в разной конфигурации, — объясняет глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. Когда начинается разборка разрушенных зданий, пыль и осевшие химические вещества снова поднимаются в воздух. Это может приводить к бронхиальной астме, хронически обструктивным заболеваниям дыхательных путей, раку легких, кожи, слизистых оболочек и т.д. Следовательно, медики советуют следующее: прикрывать лицо маской, респиратором или даже смоченной в воде одеждой; не медлить с визитом к врачу, если есть хоть какие-то симптомы отравления грязным воздухом; старайся чаще посещать парки и места, где много деревьев; следи за картой загрязнения воздуха; закрывай окна после атак. Также читай, как война в Украине усугубила экологию в Европе. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Экология, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter