Чем мы дышим после атак РФ? Угарный газ, формальдегид и не только

Кроме ужасающих очевидных последствий российских атак, оккупанты каждой выпущенной ракетой убивают и нашу экологию. И первое, что мы уже почувствовали на себе — грязный воздух.

Украинцы все чаще замечают, что с началом большой войны дышать стало действительно тяжело. Чувствуется неприятный запах сгоревшего пластика и других веществ. Следовательно, люди начали болеть.

У многих людей возникли проблемы и с дыханием, и с ее здоровьем в целом. Но это пока вершина айсберга, уверяют экологи. Эксперты рассказали, чем именно россияне отравляют украинские города.

Что попадает в воздух после взрыва ракеты

Одна выпущенная ракета Х-101 ракета весит более 3 тонн. Жидкое горючее, которое она содержит, при сжигании выделяет без преувеличения смертельный яд. Речь об оксиде углерода, оксиде азота и диоксиде азота.

Оксид углерода, бесцветный газ без запаха вызывает головокружение, слабость и даже смерть.

Среди компонентов и другие токсичные вещества и тяжелые металлы: угарный газ, формальдегид, пары цианистоводородной кислоты. И выделяются они как в месте взрыва, так и в радиусе поражения.

Подтвердили этот факт и в лаборатории. Здесь четыре раза в сутки специалисты, опытные химики, берут пробы и проверяют качество воздуха. На постах отбираются пробы на запыленность и тяжелые металлы.

Но есть одно но. Зафиксировать пик загрязнения можно только в день прилета. И здесь многое зависит именно от погоды.

В более теплую погоду загрязнение больше из-за маловетреной погоды, а повышение температуры провоцирует различные химические реакции. Именно в такую ​​погоду наш организм страдает больше всего.

— Если это штилевая погода, то все остается на месте там, где оно дымит. А если есть ветер, он тогда разносит по всему городу. На некоторых постах мы наблюдали, что диоксид азота и диоксид серы держались несколько дней в высокой концентрации, — рассказывает начальница лаборатории наблюдения за загрязненным воздухом Нина Рогач.

На еще одном пункте проверки качества воздуха все фиксируется автоматически, без дополнительных анализов. Сначала датчики улавливают качество воздуха.

И только зафиксировали опасность, обозначают самые грязные места красным. Все показатели сразу выводят на сайт, чтобы мы закрывали окна и не выходили на улицу.

Проверить, чем дышим, можно и своими силами. Правда, для этого необходимы специальные приборы, измеряющие качество воздуха.

Как долго воздух загрязнен после обстрелов

Если говорить о тотальном загрязнении воздуха, оно может рассеиваться. Но если эти обстрелы и пожары совершаются почти каждый день, то происходит накопление.

— И, как следствие, в 2-2,5 раза повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха. Загрязнение может находиться в атмосфере от пяти дней до трех-четырех месяцев в разной конфигурации, — объясняет глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Когда начинается разборка разрушенных зданий, пыль и осевшие химические вещества снова поднимаются в воздух.

Это может приводить к бронхиальной астме, хронически обструктивным заболеваниям дыхательных путей, раку легких, кожи, слизистых оболочек и т.д.

Следовательно, медики советуют следующее:

прикрывать лицо маской, респиратором или даже смоченной в воде одеждой;

не медлить с визитом к врачу, если есть хоть какие-то симптомы отравления грязным воздухом;

старайся чаще посещать парки и места, где много деревьев;

следи за картой загрязнения воздуха;

закрывай окна после атак.

Также читай, как война в Украине усугубила экологию в Европе.

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