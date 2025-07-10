Чим ми дихаємо після атак РФ? Чадний газ, формальдегід і не тільки

Окрім жахливих очевидних наслідків російських атак, окупанти кожною випущеною ракетою вбивають і нашу екологію. І перше, що ми уже відчули на собі — брудне повітря. Українці все частіше помічають, що з початком великої війни дихати стало дійсно важко. Відчувається неприємний запах згорілого пластику та інших речовин. А відтак люди почали хворіти. У багатьох людей з’явилися проблеми й з диханням, і з її здоров’ям в цілому. Та це лише поки вершина айсберга, запевняють екологи. Експерти розповіли, чим саме росіяни отруюють українські міста.Що потрапляє в повітря після вибуху ракети Одна випущена ракета Х-101 ракета важить понад 3 тони. Рідке пальне, яке вона містить, при спалюванні виділяє, без перебільшення, смертельну отруту. Мова про оксид вуглецю, оксид азоту та діоксид азоту. Оксид вуглецю, безбарвний газ без запаху, викликає запаморочення, слабкість і навіть смерть. Серед компонентів й інші токсичні речовини та важкі метали: чадний газ, формальдегід, пари ціанистоводневої кислоти. І виділяються вони як у місці підриву, так і у радіусі враження. Підтвердили цей факт і в лабораторії. Тут чотири рази на добу спеціалісти, досвідчені хіміки, беруть проби та перевіряють якість повітря. На постах відбираються проби на запиленість і на важкі метали. Але є одне але. Зафіксувати пік забруднення можна лише у день прильоту. І тут багато залежить саме від погоди. У теплішу погоду забруднення більше через те, що погода маловітряна, а підвищення температури провокує різні хімічні реакції. Саме в таку погоду наш організм страждає найбільше. — Якщо це штильова погода, то воно все залишається на місці там, де воно димить. А якщо є вітер, то він тоді розносить по всьому місту. На деяких постах ми спостерігали, що діоксид азоту і діоксид сірки трималися кілька днів у високій концентрації, — розповідає начальниця лабораторії спостереження за забрудненим повітрям Ніна Рогач. На ще одному пункті перевірки якості повітря все фіксується автоматично, без додаткових аналізів. Спочатку датчики вловлюють якість повітря. І щойно зафіксували небезпеку, позначають найбрудніші місця червоним. Всі показники одразу виводять на сайт, аби ми закривали вікна і не виходили на вулицю. Перевірити, чим дихаємо, можна і самотужки. Щоправда, для цього необхідні спеціальні прилади, які вимірюють якість повітря. Читати на тему Повільна отрута для дітей: як забруднене повітря шкодить підліткам Вплив брудного повітря в перші роки життя може обернутися проблемами зі здоров’ям у підлітковому віці, попереджають науковці. Як довго повітря забруднене після обстрілів Якщо говорити про тотальне забруднення повітря, воно може розсіюватись. Але якщо ці обстріли й пожежі відбувається мало не щодня, то відбувається накопичення. — І як наслідок у 2-2,5 раза підвищився рівень забруднення атмосферного повітря. Забруднення може перебувати в атмосфері від п’яти днів до трьох-чотирьох місяців в різній конфігурації, — пояснює голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Коли починається розбирання зруйнованих будинків, пил і хімічні речовини, які осіли, знову підіймаються в повітря. Це може призводити до бронхіальної астми, хронічно обструктивних захворювань дихальних шляхів, раку легень, шкіри, слизових оболонок тощо. Відтак медики радять наступне: прикривати обличчя маскою, респіратором або навіть змоченим у воді одягом; не зволікати з візитом до лікаря, якщо є хоча б якісь симптоми отруєння брудним повітрям; намагайся частіше відвідувати парки та місця, де багато дерев; стеж за картою забруднення повітря; закривай вікна після атак. Також читай, як війна в Україні погіршила екологію в Європі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Екологія, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter