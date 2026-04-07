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Переконав окупанта здатися та вирвався з полону: історія порятунку бійця 118-ї бригади

Андрій Почтєв 07 Квітня 2026, 18:00 3 хв.

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