Для тебе

Десята річниця звільнення Краматорська і Словʼянська — згадали ключові події 2014 року

Вікторія Мельник, журналістка сайту 05 Липня 2026, 10:00 6 хв.
звільнення краматорська
Фото Генеральний штаб ЗСУ

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь