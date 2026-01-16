День пам’яті кіборгів: згадуємо подвиг захисників Донецького аеропорту

Російсько-українська війна триває вже понад десять років. Майже чотири роки тому почалася нова, повномасштабна фаза протистояння. Зараз із нами — переважна більшість Європи та світу, однак у далекому 2014 українці залишилися на самоті з більшим та, здавалося б, сильнішим ворогом.

За нелюдських умов, у практично повному оточенні, з мінімумом озброєння та під постійними російськими обстрілами — кіборги тримали оборону Донецького аеропорту. Він став одним із символів опору російським окупантам.

Сьогодні ми пригадаємо важливу хронологію подій захисту ДАП, скільки українських захисників там загинуло та чому цих людей назвали кіборгами.

Всеукраїнський день памʼяті кіборгів, захисників ДАП

День кіборга неофіційно відзначають 16 січня. Однак за наказом міністра міноборони та головнокомандувача ЗСУ, офіційним днем названо 20 січня.

— У 2022 році урочистості набули офіційного статусу. Згідно зі спільним Наказом Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України в системі Міністерства оборони України встановлено День вшанування захисників Донецького аеропорту, який щорічно відзначається 20 січня, — йдеться у повідомленні РНБО.

Водночас самі очевидці тих подій наголошують на важливості святкування саме 16 січня. Тож більшість людей відзначає День пам’яті кіборгів цього дня, а не в офіційну дату.

Бої за Донецький аеропорт — одні з найзапекліших у війні на сході України — тривали з травня 2014-го до 22 січня 2015 року. Українські добровольці, медики та волонтери понад 242 дні протистояли окупантам у нелюдських умовах, під постійними обстрілами.

Та оборона стала символічною для українців. Захисників ДАПу назвали кіборгами самі ж окупанти, через український подвиг.

Тоді українці вкотре довели, що протистоятимуть росіянам до останнього, навіть якщо ворог — у кілька разів переважає у кількості та озброєнні.

У День памʼяті кіборгів вшановують не лише полеглих бійців, а й волонтерів та медиків, які були поряд з українськими військовими.

Оборона ДАП: хронологія подій

Початок оборони та перші бойові втрати почалися у травні 2014 року. На тлі розгортання російської агресії проти України, за кілька місяців до того, у березні, військовослужбовці третього окремого полку спецпризначення та 95 окремої аеромобільної бригади взяли під охорону Донецький аеропорт.

Перша спроба бойовиків захопити Донецький аеропорт відбулася 17 квітня 2014 року. Вже 6 травня над летовищем припинилися польоти.

26 травня окупанти вдруге спробували прорвати оборону ДАПу: зайшли у новий термінал, однак завдяки скоординованим діями летовище взяли під контроль українські захисники.

Перших бойових втрат українці зазнали 10 липня, коли росіяни обстріляли із мінометів позицію зенітників 72-ї бригади. Тоді загинув від поранень один воїн, ще один — згодом, від отриманих 10 липня поранень.

У вересні, попри Мінські домовленості, у ДАПі спалахують жорстокі та важкі бої. Кіборги утримували старий та новий термінали. Опорним пунктом сил АТО стало селище Піски: звідти оборонці отримували провізію, зброю, підтримку, здійснювалася ротація.

Оборонці ДАП наприкінці вересня взяли у полон сімох російських військових, серед них й одного офіцера-артилериста.

28 вересня 2014 року відбулися два бої, у яких загинули девʼять та було поранено 14 українських військовослужбовців. Одному із загиблих, офіцеру 93 бригади капітану Сергію Колодію, присвоєно звання Героя України (посмертно).

Протягом перших днів жовтня росіяни ще кілька разів атакували ДАП, вбивши 11 українців.

29 та 30 листопада 2014 сепаратисти знову штурмували ДАП, внаслідок чого захисники відступили зі старого терміналу і зосередилися лише на новому. Тоді ж загинули ще два українці.

1 січня 2015 року ворог марно атакував, та лише зазнавав втрат. Під час “новорічного” зіткнення загинув український захисник-десантник Любомир Подфедько, під ногами якого розірвалася ворожа граната.

11 січня з ДАПу евакуювали шістьох поранених українських воїнів. Протягом тієї та наступних ночей ворог щільно обстрілював позиції українців, через що 13 січня обвалилась диспетчерська вежа аеропорту, яка в народі стала символом його оборони.

Росіяни ставили ультиматум, та українці обирали бій.

У ніч з 13 на 14 січня відбувається остання ротація. А в ніч з 16 на 17 січня прибуває останнє підкріплення, від 90-го окремого аеромобільного батальйону. 17 січня кіборги відбили в бойовиків частину території аеропорту, завдавши їм втрат.

19 січня бойовики підірвали частину перекриття другого поверху, де перебували оборонці, зруйнували диспетчерську вежу керування польотами, яку тримали шість кіборгів.

20 січня тривають найжорсткіші бої: українці завдають великих втрат у живій силі та техніці окупантам. Однак росіяни вдруге підривають будівлю ДАПу, через що українські сили зазнають найбільших втрат — 58 загиблими.

Упродовж наступних днів під лютою загрозою смерті бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону покинули руїни диспетчерської вежі, викликавши на себе вогонь Градів.

За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 військових. Поранення отримали понад 500 бійців.

Про події оборони ДАПу раніше розповідав очевидець та учасник бойового протистояння. Його історію можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

