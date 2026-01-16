Для тебе Війна в Україні

День пам’яті кіборгів: згадуємо подвиг захисників Донецького аеропорту

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Січня 2026, 11:30 5 хв.
День пам'яті кіборгів
Фото BBC

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь