Розповіді

За спинами іскрить, а попереду — вороги: історія оборонця Донецького аеропорту

Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Січня 2023, 11:30
Донецький аеропорт
Фото: Армія.Inform

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