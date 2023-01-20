Дуже боляче, коли помирають діти — як білоруський полк Калиновського мстить росіянам за загиблих у Дніпрі

Обстріл Дніпра 14 січня забрав життя невинних 44 людей, зокрема п’ятьох дітей. Ще 79 українців поранено, з них 16 постраждалих малюків. Цей жахливий злочин росіян не залишиться безкарним.

Мінометники полку імені Кастуся Калиновського обіцяють помститись окупантам за загиблих дітей у Дніпрі, які залишились під завалами багатоповерхового будинку через пряме влучення російської ракети.

Білоруські воїни, які захищають Україну, записали відео для того, щоб показати ворогу, що військові злочинці обов’язково будуть покараними.

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Дуже шкода, дуже боляче, коли помирають діти — майбутнє нації. За кожного буде помста. До перемоги разом! Слава Україні! Живе Білорусь, — сказав один з бійців полку.

Довідково: білоруський добровольчий полк імені Кастуся Калиновського був сформований у лютому 2022 року для захисту України від повномасштабного вторгнення Росії.

Полк названо на честь одного з лідерів Січневого повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти Російської імперії у 1863 році.

Загроза нового наступу росіян залишається ймовірною. Окупанти можуть наступати як з території РФ, так і з території Білорусі. Читай, чи чекати січневого наступу з Білорусі на Київ.

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Головне фото: Полк Каліноўскага / Telegram