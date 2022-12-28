Наступ — малоймовірний, але можуть бути провокації: Грабський про те, коли чекати атаки з Білорусі

Перед зимовими святами українців найбільше цікавить: чи спокійно пройдуть ці новорічні та різдвяні дні? Адже постійно існує загроза наступу росіян не лише з території РФ чи окупованих територій, а й із сусідньої Білорусі: теж де-факто окупованої російським режимом.

Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі Єдиного телемарафону розповів Яні Брензей про шанси наступу на столицю, повітряний удар з Білорусі та загрозу для західних областей.

На думку Грабського, ворог і досі не покидає стратегічної мети захоплення Києва. Щоправда, для цього потрібно зібрати ще багато сил, зброї та особового складу, тож Сергій Грабський називає можливість повторного наступу на Київ малоймовірним.

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Чи буде наступ на Київ

Військовий експерт наголошує: росіяни можуть не піти повторно на столицю України, але вони точно завдаватимуть шкоди на цьому напрямку шляхом повітряних ударів.

— Ми говоримо не про наступ, а про провокативні дії. Наприклад, на кордоні з Білоруссю, — каже Грабський.

Це робитиметься для напруження ситуації. Така ситуація зараз відбувається у Харківській області. Або відбуватимуться наступальні атаки, щоб відволікти наші сили оборони.

Також експерт наголошує: існує небезпека ударів по важливих логістичних вузлах саме на півночі України. Також імовірним залишається план ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Грабський наголосив, що поки не спостерігається нарощення сил противника чи підготовки до наступу на Київ.

Якщо не Київ, то…

Чи може бути таке, що росіяни відволікатимуть сили оборони України на півночі, щоб неочікувано вдарити з іншого боку? Сергій Грабський переконаний: ні, такого варіанту не існує.

Про це свідчать дані комплексної розвідки України та наших друзів з інших країн.

Разом з тим Грабський каже: така війна не може переростати у довготривалі дії, адже санкції проти Росії уже дають свої плоди. Тривала війна не лише виснажить РФ, а й впливатиме на повну її деградацію на всіх рівнях.

Щоб бути поінформованими та завжди напоготові, варто вивчати актуальну карту бойових дій в Україні та слідкувати за всіма змінами на полі бою.

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