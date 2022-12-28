Актуальна карта бойових дій в Україні 28 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Люди сталевої волі із плоті та крові роблять у світі, де все ймовірно — неможливе. Наші захисники та захисниці оберігають життя українців та очищують карту бойових дій від окупантів.

На жаль, не кожна кохана людина повернеться додому, як нам цього б сильно не хотілось. Тоді що можна робити з настільки не життєствердним тезисом? Просто жити та кохати всією душею тут і зараз тих, хто вартий цього найбільше.

А також допомагати українським захисникам, сподіватись на нову зустріч та вірити у нашу перемогу, яка подарує нове життя мільйонам українців. А за цим історичним шляхом можна слідкувати у традиційних зведеннях Генштабу ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Російські окупанти можуть зосереджувати деякі невизначені сили для наступальних або демонстраційних операцій у Запорізькій області.

Також російські сили намагаються провести невеликі розвідувальні операції, щоб досягти правобережної Херсонської області.

Крім того, команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Противник, попри значні втрати у живій силі, не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Мефедівка та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха — Луганської.

На Лиманському напрямку ворожий вогонь фіксувався біля Площанки і Діброви на Луганщині та Ямполівки і Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріляно райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку артилерійського ураження зазнали райони Вугледара, Пречистівки, Времівки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків та ствольної артилерії по районах Темирівки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандріївки, Кам’янського та Плавнів Запорізької області.

На Херсонському напрямку, знову, від російських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Антонівки Херсонської області та міста Херсона. Є постраждалі серед мирних жителів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також один інший важливий військовий об’єкт.

Українці розуміють, що очікувати від росіян підлого обстрілу у новорічну ніч — цілком логічно, адже окупанти не гребують вбивати саме мирних мешканців вільної України. Читай, чи буде масований обстріл на Новий рік.

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