Росіяни гинуть сотнями! Яка ситуація у Кремінній та Білогорівці — новини від Гайдая

Як заповідав Шевченко, ми вражою злою кров’ю щоденно кропимо свою волю та українську землю, на яку зазіхають російські окупанти.

Нині ж найгарячіші точки — у Донецькій та Луганській областях. У своєму нічному зверненні президент Володимир Зеленський назвав ситуацію у Кремінній та Бахмуті важкою та болісною.

Як йдуть справи на фронті, що відбувається в Кремінній та до чого готуватися українцям — розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Ситуація у Кремінній, Луганська область

За словами голови місцевої ОВА, росіяни змогли збудувати міцні укріплення та лінію оборони всього за місяць, тож бої йдуть дедалі жорстокіші. Також відомо, що до лінії оборони окупанти стягують багато резервних військ та техніки, поновлюючи свої сили.

Росіяни розуміють: якщо вони втратять Кремінну, то в них посиплеться вся лінія оборони, — наголошує Гайдай.

— Нам важко дається кожен метр, бо вся земля — замінована та обстрілюється великим калібром.

Сергій Гайдай розповідає, що російське командування планувало кілька локальних контрнаступів, проте ЗСУ працювали на випередження та не допускали проривів.

Вони гинуть там сотнями, навіть тисячами, але продовжують поновлювати сили.

Білогорівка, Донецька область

Гайдай визнає, що у Білогорівці зараз дуже важка ситуація: окупанти цілодобово обстрілюють українських захисників. Також продовжують спроби наступальних дій, проте — марних.

Білогорівка під контролем українських військових.

Ширше про ситуацію на фронті ти можеш дізнатися з актуальної карти бойових дій в Україні, яку Вікна-новини публікують щоденно.

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