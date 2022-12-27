Актуальна карта бойових дій в Україні 27 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

До своєї переможної свободи ЗСУ ведуть увесь український народ, очищуючи цей шлях на карті бойових дій.

Та якими б не були перешкоди — сніг, багнюка чи ракетний обстріл, але українці не відступляться від своєї мети.

Тому, опанувавши всі свої емоції, з думкою про майбутні покоління та тих, завдяки кому у нас є сьогодні, ми йдемо до перемоги. А цю дорогу документує щоденно Генштаб ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Аналітика оперативної ситуації Україні від Міністерства оборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що з жовтня російські війська здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні.

Це включає встановлення додаткових полів протитанкових і протипіхотних мін, що майже напевно виходить за рамки російських доктринальних вказівок.

Проте мінні поля становлять ефективну перешкоду для навчених військ, лише якщо вони закриті спостереженням і вогнем.

Тому головною проблемою для російських військ, ймовірно, буде нестача засобів спостереження та навченого персоналу для ефективного спостереження за великими площами нових мінних полів.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Окупанти й далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому — намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська та Рідкодуба Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них — Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка і Берестове на Харківщині, Площанка і Діброва Луганської області та Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це — Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдіївка, Веселе, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 15 населених пунктів.

Під ворожим вогнем опинились Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Дорожнянка, Чарівне, Білогірʼя, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Новоолександрівки, Гаврилівки, Республіканця, Новокаїрів, Томариного, Тягинки, Микільського, Придніпровського, Інженерного, Антонівки та Херсона.

24 грудня Сили оборони України завдали удару по району зосередження живої сили противника біля Половинкиного Старобільського району Луганської області. Втрати окупантів склали до 150 військовослужбовців мертвими та пораненими.

25 грудня, на тимчасово зайнятій території Херсонської області, загарбники втратили до 50 військовослужбовців ліквідованими та до 100 пораненими. Також знищено близько п’яти одиниць військової техніки різного типу.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по району зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління та шість районів зосередження живої сили противника.

Водночас російська авіація продовжує зазнавати уражень під час планування свого терору мирного населення України. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про наслідки нічних вибухів на аеродромі в Енгельсі та про російський МіГ-31К, який згорів у Мачулищах.

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