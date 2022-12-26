Повна деокупація Миколаївщини вже близько! Гуменюк про ситуацію на Південному напрямку

Начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала інформацію про те, що російська армія нібито збирається тікати з Нової Каховки.

За словами Гуменюк, РФ звикла вести гібридну війну, тому закликала пам’ятати про можливі загрози російських обстрілів. Особливо важливо про це не забувати після вибухів на аеродромах у Росії, що на початку грудня передували масованим обстрілам.

Також Наталія Гуменюк зазначила, що окупанти продовжують обстрілювати Південь України з Кінбурнської коси, акваторії Чорного моря та Дніпро-Бузького лиману для того, щоб не були задіяні ці коридори у зерновій угоді.

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Наявність там війська та озброєння говорить про спробу тримати під загрозою й терором максимальну кількість територій, які загарбники вже майже втратили.

Логіка в тому, щоб втримати хоч якісь позиції. Проте ми їм цього не дозволимо.

— Ми продовжуємо роботу, і вона буде результативною найближчим часом, — висловилась Наталія Гуменюк про ситуацію у Миколаївській області.

Як позначиться втрата контролю над Миколаївською областю на окупантах

Для окупантів кожна втрата нашої території — це відчутний удар. Так само, як і для нас важливо відбити у них кожен сантиметр нашої землі.

Поступово загарбники втрачають позиції, попри те, що мають інше завдання — втримати їх під своїм контролем, поки не підтягнуться резерви.

Тому українське командування планує свої заходи так, щоб не дати окупантам можливості зміцнювати свої сили.

Ми встановлюємо вогневий контроль та намагаємось порушувати логістичне постачання окупантів.

Читати на тему Вони хочуть спотворити нам свята — Наталя Гуменюк про наміри росіян і терор Півдня України Керівниця пресцентру сил оборони та охорони Південь Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на Південному напрямку.

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