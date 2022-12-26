Полная деоккупация Николаевской области уже близко! Гуменюк рассказала о ситуации на Южном направлении

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала информацию о том, что российская армия якобы собирается бежать из Новой Каховки.

По словам Гуменюк, РФ привыкла вести гибридную войну, поэтому призвала помнить о возможных угрозах российских обстрелов. Особенно важно об этом не забывать после взрывов на аэродромах в РФ, что в начале декабря предшествовали массированным обстрелам.

Также Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты продолжают обстреливать Юг Украины из Кинбурнской косы, акватории Черного моря и Днепро-Бугского лимана для того, чтобы не были задействованы эти коридоры в зерновом соглашении.

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Наличие там войск и вооружений говорит о попытке держать угрозой и террором максимальное количество территорий, которые захватчики уже почти потеряли.

Логика в том, чтобы удержать хоть какие-то позиции. Однако мы им этого не позволим.

— Мы продолжаем работу, и она будет результативной в ближайшее время, — высказалась Наталья Гуменюк о ситуации в Николаевской области.

Как потеря контроля над Николаевской областью скажется на оккупантах

Для оккупантов каждая потеря нашей территории — это ощутимый удар. Так же, как и для нас важно отбить у них каждый сантиметр нашей земли.

Постепенно захватчики теряют позиции, несмотря на то, что имеют другую задачу — удержать их под своим контролем, пока не подтянутся резервы.

Поэтому украинское командование планирует свои мероприятия таким образом, чтобы не дать оккупантам укреплять свои силы.

Мы устанавливаем огневой контроль и стараемся нарушать логистические поставки оккупантов.

Ранее в новом интервью Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны, поделился своими планами по освобождению Крыма и показал карту расчлененной России.

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