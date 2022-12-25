Они хотят испортить нам праздники — Наталья Гуменюк о намерениях россиян и терроре Юга Украины

Украинцам уже давно известно, что у россиян не осталось ничего человечного и святого. Иначе как можно объяснить циничный обстрел Херсона 24 декабря — в сочельник?

Руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны и охраны Юг Наталья Гуменюк рассказала Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона об оперативной ситуации на Южном направлении.

Ситуация на Южном направлении

Кроме правобережья Херсонской области, так же безжалостно россияне обстреливают Никопольский район в Днепропетровской области.

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Почти каждую ночь, почти каждый день раздаются обстрелы, происходит давление на население из РСЗО разного рода — Ураганами и Градами — и из тяжелой артиллерии, — отмечает Гуменюк.

За прошедшие сутки пострадавших не было, но есть разрушения объектов, в том числе инфраструктуры.

По словам Гуменюк, в последние дни захватчики наращивают свое присутствие в море, выводя на дежурство ракетоносители.

По состоянию на вчерашний вечер были зафиксированы четыре ракетоносителя, в том числе два подводных. А это означает потенциальный залп в 24 ракеты типа Калибр. В общей сложности в составе корабельной группировки РФ 14 кораблей.

Это может быть как игра мышцами и попытка давить своим присутствием, так и непосредственно подготовка к акциям, которые они в последнее время любят — массированного ракетного удара.

Но не надо пугаться. Надо отдавать себе отчет, что они, наверное, хотят испортить нам праздники, потому что у них нет ничего человечного, — предупреждает Гуменюк.

Поэтому она призывает украинцев подготовить себе на всякий случай запасы воды, еды и других предметов первой необходимости.

А если ты хочешь узнать полную информацию о ситуации на фронте, то карта боевых действий в Украине 25.12.2022 подскажет тебе, где сейчас опасные направления.

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