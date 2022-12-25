Вони хочуть спотворити нам свята — Наталя Гуменюк про наміри росіян і терор Півдня України

Українцям уже давно відомо, що у росіян не залишилось нічого людяного та святого. Інакше як можна пояснити цинічний обстріл Херсона 24 грудня — на Святвечір?

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони та охорони Південь Наталія Гуменюк розповіла Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону про оперативну ситуацію на Південному напрямку.

Ситуація на Південному напрямку

Окрім правобережжя Херсонської області, так само безжалісно росіяни обстрілюють Нікопольщину у Дніпропетровській області.

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Майже щоночі, майже щодня лунають обстріли, відбувається тиск на населення з РСЗВ різного роду — Ураганами та Градами — та з важкої артилерії, — зазначає Гуменюк.

За минулу добу постраждалих не було, але є руйнування об’єктів, зокрема інфраструктури.

За словами Гуменюк, останніми днями загарбники нарощують свою присутність у морі, виводячи на чергування ракетоносії.

Станом на вчорашній вечір було зафіксовано чотири ракетоносії, зокрема два — підводних. А це означає потенційний залп у 24 ракети типу Калібр. Загалом у складі корабельного угруповання РФ 14 кораблів.

Це може бути як гра м’язами й намагання тиснути своєю присутністю, так і безпосередньо підготовка до таких акцій, які вони останнім часом полюбляють — масованого ракетного удару.

Але не треба лякатись. Треба усвідомлювати, що вони, напевне, хочуть спотворити нам свята, тому що в них немає нічого людяного, — попереджає Гуменюк.

Тому вона закликає українців підготувати собі про всяк випадок запас води, їжі та інших предметів першої необхідності.

А якщо ти хочеш дізнатись повну інформацію про ситуацію на фронті, то карта бойових дій в Україні 25.12.2022 підкаже тобі, де зараз небезпечні напрямки.

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