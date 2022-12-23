Херсон може не перезимувати… Чому місцева влада закликає людей евакуюватися

За можливості — виїхати з міста і перебути зиму в тих регіонах України, де є тепло у домівках. Влада Херсона закликає людей евакуюватися.

Російські війська, відступаючи, знищили критичну інфраструктуру регіону. Тилові області залишаються гостинними для українців. Найбільше евакуаційних потягів прибувають до Хмельниччини та Кіровоградщини.

Людей, як і на початку повномасштабного вторгнення, приймають у сім’ях та дитячих садочках.

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Ми навіть не знали, що нас звільнили, 6 листопада відключили світло, нічого не було, і ми 11 листопада побачили машини з українськими прапорами. Ми не могли повірити у те, що відбувалось тоді, — згадує переселенець з Херсона Віталій Мілаєв.

Зараз тилові області готуються прихистити у себе тисячі родин, які не матимуть змоги обігрівати свої оселі й жити на лінії фронту, в яку окупанти з лівого берега перетворили Херсон.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про історію жінки, яка до останнього виходила на протести у Херсоні.