Херсон может не перезимовать… Почему местные власти призывают людей эвакуироваться

По возможности — выехать из города и пережить зиму в тех регионах Украины, где есть тепло в домах. Власти Херсона призывают людей эвакуироваться.

Российские войска, отступая, уничтожили критическую инфраструктуру региона. Тыловые области остаются гостеприимными для украинцев. Больше всего эвакуационных поездов прибывает в Хмельницкую и Кировоградскую области.

Людей, как и в начале полномасштабного вторжения, принимают в семьях и детских садах.

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Мы даже не знали, что нас освободили, 6 ноября отключили свет, ничего не было, и мы 11 ноября увидели машины с украинскими флагами. Мы не могли поверить в то, что тогда происходило, — вспоминает переселенец из Херсона Виталий Милаев.

Сейчас тыловые области готовятся приютить у себя тысячи семей, которые не смогут обогревать свои дома, жить на линии фронта, в которую оккупанты с левого берега превратили Херсон.

Напомним, ранее мы рассказывали об истории женщины, которая до последнего выходила на протесты в Херсоне.