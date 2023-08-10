Украинские дети вместо детства увидели, что такое война. Эту боль они испытывают в разы больше, а некоторые из них пережили страшные события, которые нанесли увечья, ранения или психологическую травму.
Они могут оформить статус ребенка, пострадавшего в результате войны. В нашем материале рассказываем, кто имеет право и какой пакет документов нужно собрать для оформления.
Дети, пострадавшие в результате боевых действий, имеют право на социальную защиту по Постановлению КМУ №268.
Право на получение статуса имеют дети, которые во время военных действий, вооруженных конфликтов, вооруженной агрессии Российской Федерации не достигли 18 лет, то есть совершеннолетия, а также в результате этого получили:
Чтобы получить статус ребенка войны, следует обратиться по месту регистрации или фактического проживания в органы опеки и попечительства.
Также требуется пакет документов, подтверждающий обстоятельства и последствия негативного влияния на здоровье ребенка. Если ребенок не достиг 14 лет, заявление за него подают родители, ближайшие родственники или опекуны.
После 14 лет ребенок имеет право обращаться за присвоением статуса самостоятельно.
Решение о присвоении статуса ребенка войны принимается в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления. Его и предоставленные документы рассматривает комиссия по защите прав ребенка.
Таким детям предоставляются льготы и выплаты, как и для ВПЛ, помощь в получении образования и ежемесячная выплата 3 тыс. грн. Помощь предлагают и благотворительные организации, но заявление у них следует оставлять самостоятельно.
Пакет документов на статус ребенка, пострадавшего от военных действий:
Достижение лицом совершеннолетия не является основанием для отмены статуса.
Раньше мы рассказывали, как получить социальные выплаты, если родственник пропал без вести.
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