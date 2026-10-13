Для тебя Родительство

Как оформить статус ребенка войны 2026: кто имеет право его получить

Анастасия Грубрина, журналист сайта 13 октября 2026, 17:30 4 мин.
дитя войны как оформить
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь