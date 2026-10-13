Украинские дети вместо счастливого детства увидели ужасы войны. Эту боль они испытывают в разы сильнее, а некоторые из них пережили страшные события, которые нанесли увечья, ранения или психологическую травму.

Они могут оформить статус ребенка, пострадавшего в результате войны. В нашем материале рассказываем, кто имеет право и какой пакет документов нужно собрать для оформления.

Как оформить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий

Дети, пострадавшие в результате боевых действий, имеют право на социальную защиту по Постановлению КМУ №268.

Право на получение статуса имеют дети, которые во время военных действий, вооруженных конфликтов, вооруженной агрессии Российской Федерации не достигли 18 лет, то есть совершеннолетия, а также в результате этого получили:

ранения, контузии, увечья;

испытали физическое, сексуальное насилие;

были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины;

привлекались для участия в действиях военизированных или вооруженных формирований;

незаконно удерживались, в том числе в плену;

были депортированы или принудительно перемещены;

их родители погибли или пропали без вести;

ребенок был лишен родительской опеки во время войны;

испытали психологическое насилие.

Статус могут получить также дети, которые после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года потеряли дом или родных. В Минсоцполитики изменили предоставление статуса:

1 сентября 2025 года правительство упростило предоставление статуса детям, пострадавшим от войны. Теперь его можно получить не только по месту внутреннего перемещения, но и по месту обращения или выявления ребенка местными органами исполнительной власти или органами местного самоуправления.

Также требуется пакет документов, подтверждающий обстоятельства и последствия негативного влияния на здоровье ребенка. Если ребенок не достиг 14 лет, заявление за него подают родители, ближайшие родственники или опекуны.

После 14 лет ребенок имеет право обращаться за присвоением статуса самостоятельно.

Сейчас статус пострадавших от войны имеют уже более 412 тысяч детей, но это не окончательная цифра. Более миллиона детей были вынуждены бежать от войны, тысячи пережили потери и травмы, — отметил министр социальной политики Денис Улютин.

Решение о присвоении статуса ребенка войны принимается в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления. Его и предоставленные документы рассматривает комиссия по защите прав ребенка.

Таким детям предоставляются льготы и выплаты, как и для ВПЛ, помощь в получении образования и ежемесячная выплата 3 тыс. грн. Помощь предлагают и благотворительные организации, но заявление у них следует оставлять самостоятельно.

Какие документы нужны для оформления статуса ребенка войны

Свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий личность ребенка. Документ, удостоверяющий личность заявителя, если заявление подает родственник ребенка. Документ, подтверждающий родство с пострадавшим ребенком. Справка о взятии ребенка на учет как внутренне перемещенного лица (при наличии). Паспорт-книжечка или ID-карта (при наличии у ребенка). Загранпаспорт (при наличии). Выписка из реестра территориальной громады (при наличии). Если ее нет, доказательством места жительства может быть право собственности ребенка или его родителей на недвижимое имущество, свидетельство о базовом общем среднем образовании, или аттестат о полном общем среднем образовании, или документ о профессионально-техническом образовании, или табель успеваемости, или ученический билет, или медицинские документы. Выписки из медицинского лечения или после осмотра ребенка. Копии таких документов: заявления о совершении в отношении ребенка уголовного правонарушения, выписки из Единого реестра досудебных расследований об открытии уголовного производства, заключение эксперта по результатам судебной экспертизы (при наличии), заключение оценки потребностей семьи, копия удостоверения с надписью Удостоверение члена семьи погибшего, если ребенок получил статус, копии свидетельства о смерти и документа, подтверждающего гибель лица в результате военных действий или ранения.

Достижение лицом совершеннолетия не является основанием для отмены статуса.

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