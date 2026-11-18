Мощное землетрясение произошло сегодня ночью, 18 ноября, на территории Румынии. Толчки ощущались и на территориях Украины, а также Молдовы. Что на данный момент известно о землетрясении, которое всколыхнуло землю этой ночью, узнай далее.

Землетрясение в Румынии: карта и последствия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 02:48 на глубине 120 километров в сейсмической зоне Вранча. Об этом сообщает Digi 24 со ссылкой на Национальный институт исследований и развития физики Земли Румынии.

В то же время Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду подземных толчков в 5,3. По данным сейсмологов, это было самое сильное землетрясение за последние годы.

Эпицентр стихии располагался в 65 км к северо-западу от города Бузэу и в 13 км к юго-западу от Нережу. Подземные толчки ощущались довольно сильно во многих городах страны, в частности в Бухаресте.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Румынии заявил, что серьезных разрушений и материального ущерба на территории страны не выявлено. В экстренные службы поступило девять вызовов. На семь из них приезжали медики, в основном из-за панических атак.

Один человек получил ушиб головы, когда пытался быстро выбежать из дома.

Землетрясение в Украине и Молдове: где ощущалось

Румынское землетрясение дошло и до территории Украины. В сети украинские пользователи из разных областей начали жаловаться на ощутимые толчки и дрожание мебели в домах. Позже землетрясение в Украине подтвердил Главный центр специального контроля.

Землетрясение ощущалось во многих населенных пунктах на территории Украины интенсивностью 4-5 баллов (по шкале МSК-64), — говорится в сообщении.

Людям также приходили уведомления Android о землетрясении в 02:49. Толчки почувствовали жители ряда областей: Киевской, Одесской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской.

Кроме того, толчки ощутили жители соседней Молдовы. В сети появилось видео из Кишинева, где люди напуганы ощутимыми толчками.

Ранее сообщалось, что в 2027 году в Украине может произойти мощное землетрясение. Узнай, что говорят сейсмологи и какая территория в опасности.

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